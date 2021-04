Die Abiturprüfungen in Baden-Württemberg sollen stattfinden und nicht wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Ab 19. April soll in den Schulen eine Testpflicht greifen.

Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) zeigte sich nach der Telefonkonferenz am Mittwoch erleichtert über die gemeinsame und einheitliche Entscheidung der Länder. Der Beschluss zeige, dass die "Länder in der Lage sind, im Sinne eines kooperativen Föderalismus uns auf abgestimmte und geregelte Verfahren zu einigen." Sie sei froh, dass Schleswig-Holstein "von seinen bisherigen Plänen abgewichen ist".

Kein "Anerkennungsabitur" ohne Prüfungen

Darin war von einem "Anerkennungsabitur" ohne Abschlussprüfungen die Rede. Der Vorstoß sei laut Eisenmann "überraschend und nicht abgestimmt gewesen". Lehrerverbände hatten daraufhin ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer gefordert. Auch der Landesschülerrat Baden-Württemberg war gegen eine Absage der Abiturprüfungen gewesen.

Prüfungen sollen stattfinden

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte gefordert, wegen der Pandemie die Abiturprüfungen in diesem Jahr notfalls ausfallen zu lassen. Die Kultusministerinnen und Kultusminister hatten schon im Januar vereinbart, dass Abschlussprüfungen an Schulen und Berufsschulen auch in diesem Corona-Schuljahr stattfinden sollen. Die Abschlüsse sollen zudem genauso viel wert sein, wie die anderer Jahre und von allen Bundesländern gegenseitig anerkannt werden. Verwiesen wird darauf, dass das auch im vergangenen Frühjahr trotz geschlossener Schulen geklappt habe.

Abiturprüfungen erst ab 18. Mai

Bereits im Februar hatte das baden-württembergische Kultusministerium entschieden, wegen der Corona-Krise Abiturprüfungen und andere Abschlussprüfungen an den Schulen um rund einen Monat zu verschieben. Wegen zahlreicher ausgefallener Termine sei dies für die Schülerinnen und Schüler eine gute Lösung, so der geschäftsführende Leiter der Freiburger Gymnasien, Martin Rupp. Allerdings hätten die Abiturprüfungen zum Schuljahresende auch Nachteile für den Unterricht in den anderen Klassenstufen.

Neue Corona-Teststrategie in Baden-Württemberg

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Schulpersonal dürfen ab 19. April ohne negativen Corona-Test nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Auch das Gelände darf nicht mehr betreten werden, wenn es mehr als 100 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen gibt. Wer in der Woche ab 12. April in die Schulen zurückkehrt, kann sich noch freiwillig testen lassen. Allerdings gibt es Präsenzunterricht in der Woche nach den Osterferien zunächst nur für Abschlussklassen - im Wechselbetrieb. Für Schüler der Klassen 1 bis 7 wird nur eine Notbetreuung angeboten.