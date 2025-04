per Mail teilen

Die Organisation "Frag den Staat", die sich für Informationsfreiheit einsetzt, veröffentlicht erstmalig Abiturprüfungen der vergangenen Jahre auf ihrer Seite - auch die aus BW.

Alte Abiturprüfungen aus Baden-Württemberg werden ab sofort auf der Internet-Plattform "Frag den Staat " veröffentlicht. Bislang wurden sie nur Lehrkräften zur Verfügung gestellt oder Verlagen für den Buchhandel. Das Kultusministerium des Landes will die Prüfungen ab Herbst nun auch veröffentlichen.

Verlage verkauften Abiprüfungen bisher - nun sind sie kostenlos verfügbar

Insgesamt sind laut Rechercheplattform "Frag den Staat" mehr als 600 Abschlussprüfungen aus den Jahren 2012 bis 2024 im Prüfungsarchiv abrufbar – darunter auch die Abiturprüfungen aus Baden-Württemberg. Die Plattform kritisiert, dass die Landeskultusministerien die Abitur-Prüfungen gegen Lizenzgebühren an Verlage verkaufen, die diese dann in Übungsheften zusammenfassen und selbst verkaufen. Schülerinnen und Schüler könnten so nur kostenpflichtig auf die Prüfungen zugreifen.

Kultusministerium will Abiprüfungen auch hochladen, weist aber auf rechtliche Hürden hin

In Baden-Württemberg sollen die Abiturprüfungen ab dem kommenden Herbst jeweils für das vergangene Prüfungsjahr auf der Internetseite des Instituts für Bildungsanalysen IBBW veröffentlicht werden, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums auf Anfrage mit. Rückwirkend für die vergangenen Jahre sei das nicht möglich, da urheberrechtliche Fragen bestünden. Das Vorgehen von "Frag den Staat" wolle das Kultusministerium nicht bewerten.

"Frag den Staat" sieht das anders. "Wir gehen mit der Veröffentlichung ein gewisses rechtliches Risiko ein. Der Gewinn für die Schülerinnen und Schüler überwiegt für uns jedoch klar", sagte ein Vertreter des Portals auf SWR-Nachfrage. Aus seiner Sicht gilt das Argument Urheberrecht seitens des Kultusministerium nicht. Denn die entsprechenden Materialien könnten entweder lizensiert oder mit Verweis auf die Quelle entfernt werden, so der Vertreter.