Für Tausende Schüler und Schülerinnen in Baden-Württemberg beginnen am Mittwoch die Abiturprüfungen. Wegen der Corona-Pandemie gibt es auch 2023 noch Erleichterungen.

Am Mittwoch um Punkt 9 Uhr starten in Baden-Württemberg die schriftlichen Abiturprüfungen. Los geht es mit dem Fach Biologie an allgemeinbildenden Gymnasien. Wer hier geprüft wird, muss sich unter anderem gut auskennen mit Zellsystemen, mit Evolution und mit Gentechnik.

Am Donnerstag geht es dann weiter mit Physik. Das Fach Deutsch ist erst kommenden Mittwoch an der Reihe, noch eine Woche später dann Mathematik. Die mündlichen Prüfungen starten Ende Juni. Die Zeugnisse werden spätestens bis zum 7. Juli ausgegeben.

47.500 Schülerinnen und Schüler treten in BW zum Abitur an

Die beruflichen Gymnasien starten am Freitag in die Prüfungsphase. Hier ist das erste Fach Spanisch, wie das Kultusministerium mitteilte. Am 26. April wird hier, wie auch an den allgemeinbildenden Schulen das Deutsch-Abitur geschrieben. Eine Woche später steht Mathematik auf dem Plan. Die letzte Prüfung ist Französisch am 5. Mai.

In den gut zwei Prüfungswochen wollen dieses Jahr rund 47.500 junge Menschen ihr Abitur machen.

Wegen Corona: Mehr Zeit und mehr Auswahlmöglichkeiten

Wie bereits in den vergangenen Jahren gibt es Erleichterungen wegen der Corona-Pandemie. Zum Beispiel bekommen die Prüflinge für die Aufgaben 30 Minuten mehr Zeit. Außerdem können Lehrkräfte aus einer größeren Anzahl von Aufgaben auswählen. Damit soll gewährleistet werden, dass die Prüfungsfragen auch im Unterricht behandelt wurden.

Die Pandemie-Sonderregeln gelten laut Kultusministerium in diesem Jahr zum letzten Mal. Sowohl der Landesschülerbeirat als auch die Bildungsgewerkschaft GEW fordern hingegen eine weitere Verlängerung. "Die Folgen der Pandemie sind bis heute jeden Tag zu spüren", sagte GEW-Chefin Monika Stein dem SWR.

Ministerin ruft zur Gelassenheit auf

Zum Auftakt der Prüfungen 2023 wünschte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) den Abiturienten viel Glück und rief zur Gelassenheit auf. "Gehen Sie die Prüfungen mit Ruhe und Zuversicht an!" Die mündlichen Prüfungen starten Ende Juni. Spätestens bis zum 7. Juli soll es dann die Zeugnisse geben.