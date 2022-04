Abinoten im Jahr 2021 so gut wie seit Jahrzehnten nicht

Im vergangenen Jahr haben die Abiturientinnen und Abiturienten in Baden-Württemberg so gute Noten erzielt wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes von Donnerstag hervor. Demnach waren die rund 27.700 Jugendlichen des Jahrgangs 2021 an den allgemeinbildenden Gymnasien besonders erfolgreich: Die Durchschnittsnote der Abiturzeugnisse lag bei 2,15 - das ist um 0,16 besser als 2020 und sogar um 0,21 besser als 2019, dem letzten Jahrgang vor der Pandemie. Die Traumnote von 1,0 stand bei 1.318 Schülerinnen und Schülern an allgemeinbildenden Gymnasien auf dem Zeugnis (2020: 811). Ähnlich sah es an den beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg aus: Bei den 15.137 Abi-Prüflingen des Jahrgangs 2021 verbesserte sich die durchschnittliche Note dort im Vorjahresvergleich um 0,1 auf 2,38. Für die rund 47.400 Jugendlichen des aktuellen Abschlussjahrgangs beginnen die Abiprüfungen am Montag (25.4) - knapp 30.000 davon an allgemeinbildenden Gymnasien.