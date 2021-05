In Baden-Württemberg laufen die schriftlichen Abiturprüfungen. Die Gymnasien bieten hierfür freiwillige Selbsttests an. Doch kaum jemand nimmt diese wahr - das sorgt für Unverständnis.

Viele Menschen in einem Raum - während der Corona-Pandemie eine eher ungewöhnliche Situation. Doch manches Mal lässt sie sich nicht umgehen, wie auch ganz aktuell bei den schriftlichen Abiturprüfungen in Baden-Württemberg. Während für die Teilnahme am Präsenzunterricht ein negatives Testergebnis aktuell Pflicht ist, sind die Tests für Abiturientinnen und Abiturienten nach Vorgabe des Kultusministeriums freiwillig.

An einigen Gymnasien wird das nun zum Problem, zeigen die Antworten von 50 Schulleitungen aus Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Freiburg und Heidelberg auf eine SWR-Anfrage. Nach ihren Erfahrungen in der ersten Prüfungswoche gefragt, berichten zwar 18 Schulleitungen von einer hohen Testbereitschaft unter den Abiturientinnen und Abiturienten - an deren Gymnasien ließen sich demnach für die Prüfungen von Dienstag bis Freitag weitestgehend alle Schülerinnen und Schüler freiwillig testen.

Auf der anderen Seite schrieb aber auch fast jede dritte Schulleitung, an ihrer Schule hätte bis Donnerstag maximal die Hälfte der Prüflinge an einem Selbsttest teilgenommen oder das Ergebnis eines negativen Schnelltests vorgelegt. An elf dieser Schulen entschied sich maximal jeder vierte Prüfling für einen freiwilligen Test, an zwei Gymnasien verzichteten demnach grundsätzlich alle Abiturientinnen und Abiturienten auf das freiwillige Testangebot.

Angst vor falsch positiven Ergebnissen

Im Interview mit dem SWR berichtete eine Abiturientin aus Tübingen diese Woche, an ihrer Schule ließe sich vor den Prüfungen niemand testen - zu groß sei die Angst, aufgrund falsch positiver Testergebnisse erst beim Nachholtermin zur Prüfung antreten zu dürfen. Der Jahrgang an ihrer Schule habe sich daher geschlossen für eine freiwillige Quarantäne entschieden.

Ablehnung in Stuttgart besonders hoch

Die Angst vor falsch positiven Testergebnissen - zumindest in seiner Stadt kann der Stuttgarter Schulleiter Mario Zecher diese Sorge nicht nachvollziehen. Seiner Aussage zufolge ließ sich an seiner Schule für Mittwoch etwa die Hälfte der Abiturientinnen und Abiturienten vorab testen, für Donnerstag keiner, für Freitag etwa jeder Dritte. Zechers Einschätzung zufolge hat man in Stuttgart innerhalb kurzer Zeit ein sehr gutes Konzept auf die Beine gestellt, mit dem verhindert werden könne, dass Schülerinnen und Schüler aufgrund eines falsch positiven Tests erst zu einem späteren Termin zur Prüfung antreten dürfen.

So könnten sich Abiturientinnen und Abiturienten am Vortag der Prüfung bis 12 Uhr an der Schule unter Aufsicht testen. Im Falle eines positiven Testergebnisses ermögliche die Stadt den betroffenen Prüflingen ein absicherndes PCR-Testergebnis bis zum Abend.

Doch gerade in Stuttgart scheint die Ablehnung der freiwilligen Selbsttests besonders hoch. Von 22 Schulen, die aus Stuttgart auf die SWR-Anfrage reagierten, gaben zehn Schulleitungen an, bei ihnen hätte sich für Dienstag bis Donnerstag maximal jeder vierte Prüfling testen lassen. Meist waren es den Antworten zufolge sogar deutlich weniger.

Kultusministerium: Tests sollen freiwillig bleiben

Schulleiter Mario Zecher sagt dazu, persönlich könne er verstehen, dass die Abiturientinnen und Abiturienten möglicherweise lieber auf die Tests verzichteten. Als Schulleiter der älteren Generation und Vorgesetzter seiner Lehrkräfte sei dieses Verständnis jedoch zu Ende. "Wenn es eine große Sicherheit gibt, dass man mit einem validen Ergebnis nur diejenigen von der Prüfung ausschließt, die tatsächlich infiziert sind, dann ist für mich nicht nachvollziehbar, warum man das Gesundheitsrisiko dem Nachtermin vorzieht."

Die Abiturprüfungen finden nach Vorgabe des Kultusministeriums getrennt statt. In einem Raum halten sich nur getestete und in einem anderen Raum nur nicht-getestete Prüflinge auf. Mit den Rückmeldungen der Schulleitungen konfrontiert schreibt das Ministerium dem SWR, die Tests seien aus "Gründen der Verhältnismäßigkeit und mit Blick auf die betroffenen Grundrechte der Schülerinnen und Schüler" freiwillig - und sollten dies auch bleiben. Würden Schülerinnen und Schüler, die einen Test ablehnten, von den Prüfungen ausgeschlossen, bringe dies eine Verzögerung der schulischen oder beruflichen Ausbildung mit sich. Dies könne also "mittelbare oder unmittelbare Auswirkungen auf den Zugang zu Studium und Beruf haben".

Schulleiter appelliert an Verantwortungsbewusstsein

Nach Einschätzung des Tübinger Epidemiologen Martin Eichner kommt es während der Prüfungssituation in den Klassenräumen aufgrund strenger Hygienevorgaben wahrscheinlich kaum zu Übertragungen. Dennoch könnten die Selbsttests der Abiturientinnen und Abiturienten das Risiko einer Ansteckung außerhalb des Prüfungsraums und auf dem Schulweg reduzieren.

Schulleiter Mario Zecher zeigt sich aufgrund der teils niedrigen Testbereitschaft unter den Schülerinnen und Schülern dennoch besorgt. Er appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Prüflinge: "Ich würde mir wünschen, dass man sich tatsächlich sehr gut überlegt: Ist es notwendig, dass ich meinem auf mich bezogenen Impuls in dem Moment folge? Oder kann ich vielleicht auch für mich individuell den größeren Nutzen daraus ziehen, wenn ich mich in diesem Moment jetzt gerade zurücknehme?" Sein Wunsch: mehr getestete Schülerinnen und Schüler in den baden-württembergischen Abiturprüfungen. Diese gehen noch bis 20. Mai, an den beruflichen Gymnasien bis 21. Mai.