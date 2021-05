per Mail teilen

Bürgerinnen und Bürger können sich jetzt auch öffentlich und online an die 154 Abgeordneten des baden-württembergischen Landtags wenden. Die unabhängige Initiative abgeordnetenwatch.de stellt dazu ein Frageportal zur Verfügung, über das alle Abgeordneten erreichbar sind. Die Fragen und Antworten bleiben öffentlich gespeichert und dienen so als digitales Wählergedächtnis. Ebenso werden das Abstimmungsverhalten bei namentlichen Abstimmungen sowie die Ausschussmitgliedschaften der Abgeordneten dokumentiert. "Menschen können die Arbeit ihrer Abgeordneten kritisch verfolgen und nachfragen, wenn etwas im Dunkeln bleibt, widersprüchlich erscheint oder einfach aus Interesse", so Ghasal Falaki, Projektleiterin bei abgeordnetenwatch.de. Bereits im Vorfeld der Landtagswahl konnten die baden-württembergischen Kandidierenden auf abgeordnetenwatch.de befragt werden. Die Antworten aus dem Wahlkampf lassen sich nun nach der Wahl mit den tatsächlichen Entscheidungen abgleichen und hinterfragen. Auf abgeordnetenwatch.de sind neben den Abgeordneten aus dem Bundestag und allen Landtagen auch die deutschen EU-Abgeordneten dauerhaft befragbar.