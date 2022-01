Polizei in drei Kreisen erkundigte sich nach Luca-Daten

per Mail teilen

In Baden-Württemberg haben mindestens drei Ermittlungsbehörden versucht, über Gesundheitsämter Daten aus der Luca-App zu erfragen. Das hat eine SWR-Anfrage bei allen Gesundheitsämtern im Land ergeben. Beim Gesundheitsamt der Kreise Breisgau-Hochschwarzwald und Rhein-Neckar gab es nach Rückmeldung der Kreise je eine Anfrage durch eine Ermittlungsbehörde. Im Landkreis Heilbronn sollen es sogar mehrere Anfragen gewesen sein - alle wurden von den Gesundheitsämtern abgelehnt. Die Polizei in Heilbronn hat sich nach Angaben der Deutschen Presse Agentur im Dezember auf der Suche nach einem Dieb erkundigt, ob sie in der Luca-App verschlüsselt hinterlegte Kontaktdaten nutzen kann. Die Polizei habe aber keine Daten der Luca-App beim Landratsamt angefragt, betonte der Polizeisprecher. Eine Beamtin der Schutzpolizeidirektion habe kurz vor Weihnachten lediglich mit dem Gesundheitsamt des Landratsamtes Heilbronn die "rechtlichen Möglichkeiten der Nutzung von Daten der Luca-App-Daten erörtert". Da man gleich festgestellt habe, dass die Nutzung rechtlich nicht möglich sei, habe sich die Anfrage mit dem kurzen Telefonat erledigt, sagte der Sprecher. Zuvor hatte die "Heilbronner Stimme" berichtet.