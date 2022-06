Zehn Prozent der Erzieherinnen und Erzieher in BW brechen Ausbildung ab - Kritik von der SPD

Fast jeder zehnte Erzieher-Azubi in Baden-Württemberg beendet die Ausbildung nicht. Aus Sicht der SPD im Landtag wirft das Fragen hinsichtlich der Ausbildungsgänge auf.

In den vergangenen Jahren haben laut Kultusministerium jeweils rund 1.000 angehende Erzieherinnen und Erzieher sowie Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger in Baden-Württemberg ihre Ausbildung nicht zu Ende gebracht. Das entspricht Jahr für Jahr einer Quote von bis zu zehn Prozent, so eine Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag. Aus Sicht der Sozialdemokraten ist das für die Ausbildungsgänge kein gutes Zeichen.

SPD: Ausbildung unter die Lupe nehmen

Die Ursachen für die Zahl der Abbrüche liegen allerdings im Dunkeln. In der Antwort des Ministeriums heißt es dazu nur: "Angaben zu den Gründen von Ausbildungsabbrüchen liegen dem Kultusministerium nicht vor." Das sei fatal, so der SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei. Er fordert von der Landesregierung, Berufsberatung, Ausbildungsinhalte und Rahmenbedingungen unter die Lupe zu nehmen. Fachkräfte würden dringend gebraucht - also müsse Baden-Württemberg alles für erfolgreiche Ausbildungen tun.

Kitas in BW fehlt Personal

Dass Fachkräfte an Kitas in Baden-Württemberg fehlen, hat zuletzt der Bildungsverband VBE kritisiert und 80.000 neue Stellen gefordert. Die seien nötig, um eine Betreuung mit angemessener Qualität sicherzustellen.