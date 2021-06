Am 7. Juni ist die Impfpriorisierung gefallen. Damit ist Impfen für alle Erwachsenen möglich, auch in den Unternehmen. Die Betriebe in Baden-Württemberg sind vorbereitet.

Die meisten Betriebe in Baden-Württemberg hätten gerne mehr Impfstoff bekommen, denn die Kapazitäten zum Verimpfen sind da. Der Softwarekonzern SAP zum Beispiel stand mit neun fest angestellten Betriebsärztinnen und Betriebsärzten in den Startlöchern. Rund 6.000 Spritzen könnte der Konzern mit Sitz in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) in einer Woche verabreichen, bekommt aber nach eigenen Angaben erst einmal nur Stoff für 1.100 Beschäftigte.

Die Landesbank Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart hingegen startete mit nur 600 Impfdosen. Der Stuttgarter Bosch-Konzern will wiederum in der ersten Woche etwa 5.000 Impftermine an allen deutschen Standorten vergeben. Der Ventilatorenhersteller Ebm-Papst aus Mulfingen (Hohenlohekreis) hatte für 1.500 Beschäftigte Vakzine bestellt. Wie viel Impfstoff letztendlich konkret geliefert wird, wissen viele Unternehmen nicht.

Großbetriebe richten eigene Impfstraßen ein

In ganz Baden-Württemberg hatten sich die Betriebe in den vergangenen Tagen und Wochen auf die Impfungen vorbereitet. Viele haben eigene Impfstraßen eingerichtet.

Deutschlandweit über 700.000 Impfdosen an Arztpraxen in Betrieben

Mehr als 6.000 Betriebsärztinnen und Betriebsärzte haben Impfstoff geordert. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am vergangenen Freitag mit. In der ersten Woche sollen sie mehr als 700.000 Dosen bekommen. Laut dem Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, kämen damit nun "nicht mehr die Menschen zum Impfstoff, sondern der Impfstoff kommt zu den Menschen". Maximal 804 Impfdosen pro Betriebsärztin und Betriebsarzt lautet die Vorgabe für die Unternehmen in der ersten Impfwoche.

Der Präsident des Betriebsärzte-Verbandes, Wolfgang Panter, beklagte hingegen vergangene Woche, dass die Betriebe deutlich weniger Impfstoff erhalten würden. Er rechnet zunächst damit, dass pro Woche nicht mehr als 100 Impfdosen pro Betriebsmediziner ausgeliefert werden.