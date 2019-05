Die "Fridays for Future"-Proteste haben heute ein besonderes Motto. Allein in Freiburg rechnen die Organisatoren mit rund 7.000 Teilnehmern. Auch in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe gehen Schüler auf die Straße.

Schüler bei einer Klimastreik-Demo in Stuttgart (Archiv) dpa Bildfunk Picture Alliance

In Freiburg haben sich die Studierendenvertretungen mit den "Fridays for Future"-Protesten solidarisiert. Um zehn Uhr beginnt die Klimademo mit einer Kundgebung auf dem zentralen Platz der alten Synagoge. Danach ziehen die Teilnehmer durch die Freiburger Innenstadt.

Auch die Großeltern machen mit

In Lörrach sind mittlerweile auch die Großeltern aktiv geworden und haben die Gruppe "Grandparents for Future" gegründet. Sie wollen die Jugendlichen bei ihrem Einsatz für mehr Klimaschutz unterstützen.

Zum zweiten Mal haben die Organisatoren den Protest weltweit geplant - es finden nach Veranstalterangaben Kundgebungen an mehr als 1.600 Orten in 119 Ländern statt. Neben Freiburg sind auch in Stuttgart auf dem Schlossplatz, in Mannheim vor dem Mannheimer Schloss, in Karlsruhe vor dem Badischen Staatstheater und in Ulm auf dem Marktplatz am Rathaus Demonstrationen geplant.

An der ersten Auflage am 15. März hatten sich nach Angaben der Veranstalter weltweit etwa 1,9 Millionen Menschen beteiligt, wie aus einer Liste von "Fridays for Future" hervorgeht.

Viele Demonstranten sind nicht wahlberechtigt

Obwohl viele der Klimademonstranten zu jung zum Wählen sind, wollen sie sich kurz vor der Europawahl Gehör verschaffen. Greta Thunberg, die als 16-Jährige noch nicht wahlberechtigt ist, rief junge Stimmberechtigte zum Urnengang auf. Wer auf die Klima- und Umweltkrise aufmerksam machen wolle und sich um die künftigen Lebensbedingungen sorge, für den sei die Stimmabgabe eines der wirksamsten Mittel, sagt sie in einer auf Instagram veröffentlichten Videobotschaft. "Das hier ist deine Chance, als junger europäischer Staatsbürger dabei Mitsprache zu haben, welche Angelegenheiten in den nächsten fünf Jahren Priorität in der EU haben werden", so Thunberg in dem Video.