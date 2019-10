per Mail teilen

Hat jemand ein Kind sexuell missbraucht, steht das in seinem erweiterten Führungszeugnis - aber nur für eine gewisse Zeit. Eine Sicherheitslücke, die Baden-Württemberg schließen will.

14.606 Kinder sind im vergangenen Jahr in Deutschland Opfer von sexueller Gewalt geworden – das sind durchschnittlich 40 Fälle pro Tag. Diese Zahlen gehen aus der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts hervor. Laut der Statistik ist die Zahl für das Jahr 2018 bundesweit im Vergleich zum Vorjahr um 6,43 Prozent gestiegen (im Jahr zuvor waren es etwa 13.000). Die Dunkelziffer in allen Bereichen der Gewalt gegen Kinder dürfte deutlich höher liegen. In Baden-Württemberg wurden 2018 laut Kriminalstatistik 1.289 Kinder sexuell missbraucht.

Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren

Sexueller Kindesmissbrauch wird je nach gerichtlich festgestellter Schwere der Tat mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren geahndet. Teilweise werden bei sexuellem Kindesmissbrauch aber auch nur Geldbußen oder geringe Freiheitsstrafen von drei oder sechs Monaten verhängt. Bei sexuellem Missbrauch mit Todesfolge bekommt der Täter in der Regel lebenslang.

Fall Staufen: Keine Höchststrafe trotz schwerster Sexualverbrechen

Im Missbrauchsfall Staufen (2018, Landgericht Freiburg) wurde die Mutter des sexuell missbrauchten Jungens beispielsweise zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, ihr Lebensgefährte zu zwölf Jahren. Dem Verfahren zugrunde lagen schwerste Sexualverbrechen am eigenen Kind sowie Zwangsprostitution in knapp sechzig Fällen; des Weiteren mussten sich die Angeklagten wegen des sexuellen Missbrauchs eines dreijährigen Mädchens verantworten.

Nicht immer wird Sicherungsverwahrung angeordnet

Hat der Täter die Haftstrafe im Gefängnis abgesessen, wird er in der Regel wieder auf freien Fuß gesetzt, sofern keine Sicherungsverwahrung angeordnet wurde. Heißt: Eine Inhaftierung ist dann auch nach Verbüßung der eigentlichen Strafe möglich.

Zehn Jahre Vermerk im erweiterten Führungszeugnis

Im sogenannten Bundeszentralregister taucht aber auch nach Verbüßen der Strafe weiterhin ein Vermerk zum begangenen sexuellen Kindesmissbrauch auf. Je nach Schwere des Missbrauchs bleibt das auch so, und zwar bis zu 20 Jahre nach Absitzen der Haftstrafe. Danach wird der Eintrag im Bundeszentralregister gelöscht. Aus dem erweiterten Führungszeugnis verschwindet der Vermerk sogar schon nach 10 Jahren nach Verbüßung der Strafe. Hintergrund ist das Recht auf Resozialisierung des Täters, also auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft.

Kritik vom Landesverband Kindertagespflege

Diesen Umstand kritisiert unter anderem der Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg. Der Verband sieht das Kindeswohl massiv gefährdet. Das Argument: Wird der Eintrag aus dem erweiterten Führungszeugnis gelöscht, erfahren künftige Arbeitgeber nichts mehr von dem sexuellen Kindesmissbrauch. Das heißt: ehemalige Sexualstraftäter können wieder mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ehrenamtlich oder sogar beruflich. Das Ziel des Verbandes ist es, dass das erweiterte Führungszeugnis zukünftig ein Leben lang ein einschlägiges Vergehen an Kindern ausweist, sodass beispielsweise Pädophile von einer Tätigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe ausgeschlossen werden.

Bundesratsinitiative in Arbeit

Mit einer Bundesratsinitiative könnte das bald Realität werden. Sozial- und Justizministerium bereiten aktuell auf Anraten des Landesverbandes Kindertagespflege Baden-Württemberg eine Bundesratsinitiative vor, die dafür sorgen soll, dass Sexualstraftaten an Kindern und Jugendlichen länger gespeichert werden können. Das wurde Ende Juli bekannt. Die beiden zuständigen Minister Manfred Lucha (Grüne) und Guido Wolf (CDU) wollen pädophile Straftäter für den Rest ihres Lebens von der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen fernhalten. Damit könnte künftig der Leitsatz gelten: Im Zweifel für das Kind.