Im Streit um den Standort für eine Batteriefabrik hat Ministerpräsident Kretschmann erneut die Bundesregierung attackiert. Die Entscheidung gegen Ulm und für Münster zeuge von Ahnungslosigkeit.

"Eine solche Batteriezellenforschungsfabrik nicht an einen Automobilstandort zu geben, ist nicht nachvollziehbar", sagte Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Dabei gehe es nicht nur um die Verärgerung, den Batterieforschungsstandort nicht bekommen zu haben: "Der Ärger ist ganz anderer Natur. Ich halte das für eine krasse Fehlentscheidung für die ganze Republik."

Baden-Württemberg sei der Automobilstandort mit den Zulieferern und der entsprechenden wissenschaftlichen Expertise, sagte Kretschmann. "Das ist alles vorhanden. Ich wüsste jetzt nicht, wo das in Münster sein sollte." Baden-Württemberg hätte eine "Dynamik der Clusterung", also der Kompetenzbündelung, auslösen können. Man bekomme den Eindruck, dass die Entscheidungsträger davon noch nie etwas gehört hätten.

Bundesministerin Karliczek in der Kritik

Der Zuschlag für den Fabrikstandort, der vom Bund mit 500 Millionen Euro gefördert wird, war Ende Juni an das westfälische Münster gegangen, nachdem Experten zuvor Ulm favorisiert hatten. In Ulm standen Grundstück und Gebäude bereit, zudem hat rund 90 Kilometer nördlich in Ellwangen (Ostalbkreis) der Mikrobatterienhersteller Varta seinen Sitz.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hat mit ihrer Standortentscheidung den Zorn der Ministerpräsidenten aus Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen auf sich gezogen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die verantwortliche Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) war nach der Entscheidung massiv in die Kritik geraten – auch, weil ihr Wahlkreis in Ibbenbühren liegt, wenige Kilometer von Münster entfernt. Kretschmann hatte sich gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der anderen Automobilländer Bayern und Niedersachsen bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Entscheidung beschwert. Karliczek sagte daraufhin zu, dass auch der Standort Ulm zumindest ausgebaut werden solle.

Hoffmeister-Kraut fordert Erklärung von der Bundesregierung

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) äußerte am Dienstag erneut Unverständnis über die Entscheidung für Münster. Es könne nicht sein, dass letztlich Entscheidungskriterien herangezogen würden, die bei der Ausschreibung nicht explizit definiert gewesen seien. "Wir fordern Erklärungen und eine Aufarbeitung, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist", sagte die Wirtschaftsministerin.

Hoffmeister-Kraut spielt damit auf die Begründung von Bundesforschungsministerin Karliczek an, die das Recyclingkonzept in Münster als ausschlaggebendes Kriterium bei "fast gleichwertigen Vorschlägen" angegeben hatte. Laut Hoffmeister-Kraut waren jedoch im Vorfeld Kompetenz, Industrieorientierung, Schnelligkeit und Finanzierung als die wichtigsten Kriterien kommuniziert worden waren. "Aus unserer Sicht sind wir dem Gewinnerkonzept in allen vier Punkten überlegen", betonte Hoffmeister-Kraut.

SPD: Standortentscheidung muss revidiert werden

Baden-Württemberg hatte zugesagt, das Projekt in Ulm mit bis zu 185 Millionen Euro aus Landesmitteln unterstützen zu wollen. Nun sucht die Landesregierung nach Alternativen. "Es besteht Konsens, dass wir unsere Anstrengungen hier weiter vertiefen und jetzt eigene Wege gehen in Baden-Württemberg", sagte Hoffmeister-Kraut nach der Kabinettssitzung. Man werde auf Landesebene eigene Konzepte entwickeln und sei im Austausch mit Wissenschaftlern und auch mit dem Bund zu laufenden Ausschreibungen für andere Förderprojekte.

An diesem Mittwoch diskutiert der Landtag über die umstrittene Entscheidung des Bundes. Die oppositionelle SPD hat eine Debatte beantragt mit dem Titel: "Karliczek bootet Baden-Württemberg aus - die Standortentscheidung zur Batteriezellenforschung muss revidiert werden".

Batteriezellen gelten als eine Schlüsseltechnologie für die E-Mobilität. Die schwarz-rote Bundesregierung will in der Batterietechnologie im internationalen Wettbewerb aufholen – unter anderem mit der Forschungsfabrik.