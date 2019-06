Die drei "Automobilländer" und ein paar Zahlen

Die drei Automobilstandorte Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen haben, nach Angaben des Positionspapiers, in der Automobilindustrie einen Gesamtumsatz von über 420 Milliarden Euro. Mehr als eine Million Arbeitsplätze hängen an der Industrie in den drei Ländern. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt liegt bei über 4,5 Prozent sowie bei mehr als 17 Prozent am gesamtdeutschen Export (2018).