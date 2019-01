per Mail teilen

Die Nachricht der millionenschweren Rente des Daimler-Chefs wird auf Facebook heiß diskutiert. Wir zeigen Ihnen die besten Kommentare und geben Ihnen Wissen zum Mitdiskutieren an die Hand.

Daimler-Konzernchef Dieter Zetsche wird ab 2020 jährlich mindestens 1,05 Millionen Euro Ruhegehalt bekommen. Diese Nachricht wird von der SWR Aktuell Facebook-Seite über hundert Mal geteilt (Stand Montag) und emotional kommentiert. Besonders viel Zustimmung bei den Nutzern erhält zum Beispiel diese Meinung:

Die Rente eines Durchschnittsbürgers - ein Witz dagegen

Eine Million Euro erscheint viel im Vergleich zur Durchschnittsrente in Baden-Württemberg. Nach Informationen der Deutschen Rentenversicherung beträgt der durchschnittliche Rentenbetrag im Land, die sogenannte Bruttorente, rund 1.022 Euro. Dass Zetsche so eine hohe Rente bekommt, zeigt nach Meinung vieler Facebook-User, wie ungerecht "das System" ist. Zusammengefasst: "Ein Großer" bekomme alles, die meisten, "kleinen Bürger" wenig. Dass Daimler in den Dieselabgasskandal verwickelt ist, setze dem Ganzen die Krone auf:

"Fußballer verdienen doch auch Millionen"

Einige User ziehen den Vergleich zu Fußballer-Gehältern - manche Sportler verdienen Millionen, noch mehr als Zetsche.

Schaut man auf das Gehalt von Fußball-Star Cristiano Ronaldo, hat die Userin durchaus recht. Laut der italienischen Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" verdient Ronaldo 30 Millionen pro Jahr. Dazu kommen noch Werbe-, Marketing- und Lizenz-Einnahmen. Beim Gehalt von SC-Freiburg-Spielern zum Beispiel aber sieht das ein wenig anders aus: Dem "Global Sports Salary Survey" zufolge lag das Durchschnittsgehalt eines Spielers bei 506.000 Euro im Jahr. Bei 1,34 Millionen Euro liegt wohl das durchschnittliche Spieler-Gehalt beim VfB Stuttgart, 1,45 Millionen gibt es bei 1899 Hoffenheim. Auch Bundesliga-Fußballer verdienen gut - solange sie spielen können.

"Auch Politiker kassieren hohe Renten"

Ein User verweist auf die baden-württembergische Landesregierung:

Nach SWR-Recherchen ist das aber falsch. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erhält laut Finanzministerium 38,27 Prozent bis maximal 71,75 Prozent seines letzten Grundgehalts. Sollte Kretschmann nicht für eine weitere Amtsperiode kandidieren, stünden ihm nach zehn Jahren etwa 8.537 Euro (brutto) im Monat zu. Hinzu kämen außerdem der Familienzuschlag und die Rentenansprüche für seine Tätigkeit als Abgeordneter und Lehrer.

Eine Neiddebatte?

Ist die Diskussion über Zetsches Rente eine klassische Neid-Diskussion? Viele User meinen: Ja. Manch einer hält dagegen, Zetsche habe Daimler vorangebracht, er habe mehr als acht Stunden am Tag gearbeitet und seine Familie vermutlich kaum gesehen.

Wie ist das bei anderen DAX-Konzernchefs?

Aber was ist, wenn man den Daimler-Konzernchefs mit anderen Chefs größerer deutscher Konzerne vergleicht? Ist solch eine Summe normal? "Ja, in gewisser Weise schon", heißt es aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. "Die Chefs der größten deutschen Konzerne können sich im Grunde alle auf einen 'goldenen Ruhestand' freuen", meint Redakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn.

Rechnet man noch einen möglichen Kapitalbetrag dazu, dann läge Zetsche laut Aktionärsvertretern aber ganz vorn unter den ehemaligen Vorstandschefs – mit knapp 4.250 Euro pro Tag. Zetsches Jahresrente im Vergleich zum letzten Gehalt: in etwa 13 Prozent. Das ist - jedenfalls prozentual - eine ganze Menge weniger als bei einem ganz normalen Rentner. Ein normaler Rentner hat zwischen 45 und 48 Prozent seines letzten Gehalts zur Verfügung.

Ob das ein Trost für die Facebook-Nutzer ist, ist fraglich.