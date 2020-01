Mal wieder fordern konservative Politiker die konsequentere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Auch der baden-württembergische Innenminister Strobl gehört dazu. Für ihn gibt es zu viele Hürden.

"Es ist überall in der Republik leider so, dass viele versuchte Abschiebungen aus den unterschiedlichen Gründen nicht vollzogen werden können", so Strobl gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt Länder, in die ich keine Rückführungen machen darf, Stichwort Syrien", erklärte der Innenminister weiter. "Das halte ich persönlich für falsch."

Strobl halte sich an die Verabredung in der grün-schwarzen Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), dass man die Einschätzung der Bundesregierung zu Syrien als Maßstab nehme. "Das Auswärtige Amt sagt derzeit noch, dass Abschiebungen nach Syrien nicht möglich sind."

Herkunftsländer stellen sich quer

Strobl erwähnte bei den problematischen Abschiebungen speziell auch das afrikanische Land Gambia. Dieses habe Baden-Württemberg über Monate hinweg einfach keine gambischen Staatsangehörigen mehr abgenommen. Das habe die gambische Regierung so entschieden, "völkerrechtswidrig", wie Strobl sagte. Im Dezember wurden die Abschiebungen in das Land wieder aufgenommen.

Manchmal sei auch die Beschaffung von Pässen für die Ausreisepflichtigen mühsam, erklärte Strobl, der auch Vize-Regierungschef ist. Aber es bleibe dabei, dass man konsequent abschiebe, wo es rechtlich möglich sei.

Sonderstab: Für Strobl ein "Erfolgsmodell"

Lob gab es von Strobl für den Anfang 2018 geschaffenen Sonderstab "gefährliche Ausländer" im Stuttgarter Innenministerium. Dieser hat bis Ende 2019 insgesamt 100 Fälle abgeschlossen, davon 44 im ersten und 56 im zweiten Jahr. Das berichten die "Schwäbische Zeitung“ und die "Südwest Presse" (Samstag) unter Berufung auf das Innenministerium. Für Strobl ein "bundesweit einmaliges Erfolgsmodell". Dieses soll in diesem Monat um weitere regionale Sonderstäbe in Tübingen, Stuttgart und Karlsruhe erweitert werden.

Laut Ministerium habe der Sonderstab 76 Abschiebungen so genannter Gefährder, denen die Behörden einen Anschlag zutrauen, sowie von Intensiv- und Mehrfachtätern herbeigeführt. Insgesamt wurden 24 Gefährdern oder Intensivtätern die Einreise verweigert.

Ministerium gibt Zahlen bekannt

Laut einer Statistik des Innenministeriums waren Ende September 2019 rund 22.600 Ausländer in Baden-Württemberg eigentlich ausreisepflichtig. Ende 2018 waren es rund 21.000 Menschen, Ende 2017 rund 19.500. Die Zahlen liegen allerdings niedriger als Ende 2015, als es rund 27.800 Ausreisepflichtige in Baden-Württemberg gab.

Laut Ministerium sind diese Statistiken nur begrenzt aussagefähig, weil viele der erfassten Ausländer faktisch gerade nicht abgeschoben werden können. Zudem enthält die Statistik nur die ausreisepflichtigen Asylbewerber, deren Verfahren rechtskräftig abgeschlossen sind.

Von Januar bis Ende September 2019 gab es fast 2.000 Abschiebungen aus Baden-Württemberg - vor allem in den Kosovo, nach Serbien, Nigeria, Nordmazedonien und Albanien. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum 2018 gab es rund 2.360 Abschiebungen.