In Baden-Württemberg sind laut Behörden mittlerweile 89 Menschen am Coronavirus erkrankt. Alleine 24 neue Fälle wurden am Donnerstag bekannt. Mehrere Messen im Land wurden abgesagt.

24 neue Fälle in Baden-Württemberg

Acht der neuen Fälle wurden aus dem Landkreis Esslingen gemeldet, sechs davon stehen im Zusammenhang mit dem ersten gemeldeten Fall des Kreises. Die fünf Frauen und ein Mann waren Mitglieder einer Reisegruppe nach Südtirol. Alle Betroffenen sind in häuslicher Isolation. Unabhängig von der Reisegruppe erkrankte eine weitere Frau, die sich ebenfalls in Südtirol aufgehalten hatte. Bei einem weiteren Fall handelt es sich um einen Mann, der von einer Reise aus Livigno zurückgegehrt ist.

Im Bodenseekreis erkrankte eine Reiserückkehrerin aus Südtirol. Eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus wurde veranlasst. Eine zweite infizierte Frau ist nach Angaben des Sozialministeriums eine Kontaktperson zu einem schon bestätigten Fall aus dem Bodenseekreis.

Gleich acht Infektionen meldete das Sozialministerium aus dem Zollernalbkreis. Dort sind vier Männer und vier Frauen im Alter zwischen 19 und 65 Jahren betroffen, die Mitglieder einer Reisegruppe waren, die in Brixen in Südtirol unterwegs gewesen war. Bei einem neuen Fall aus dem Hohenlohekreis handelt es sich ebenfalls um einen Reiserückkehrer aus Italien - laut Behörde war der 57-Jährige im Piemont unterwegs.

Schüler aus Kreis Karlsruhe unter den Infizierten

In Stuttgart infizierte sich ein Mann, der sich zuvor in der Lombardei aufgehalten hatte. In häuslicher Isolation befindet sich außerdem ein am Coronavirus erkrankter Mann aus dem Landkreis Ravensburg, der sich ebenfalls in Südtirol aufgehalten hatte. Die infizierte Person aus dem Kreis Karlsruhe ist eine 18-jährige Person, die sich in Südtirol aufgehalten hatte. Der Schüler der Albert-Einstein-Schule in Ettlingen sowie alle, die in den vergangenen Tagen in Kontakt mit ihm waren, befinden sich laut Gesundheitsamt mindestens 14 Tage lang in sogenannter "häuslicher Isolation".

Ebenfalls erkrankt ist ein 60-jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis, der von einer Reise aus Südtirol zurückgekehrt war. Zu einem weiteren bestätigten Fall eines Mannes aus dem Zollernalbkreis gibt es bislang keine näheren Informationen. Dem Landesgesundheitsamt sind nach Angaben des Sozialministeriums bislang keine schweren Verläufe im Land bekannt.

Mehrere Messen in Baden-Württemberg abgesagt

Die Messe Friedrichshafen hat wegen des Coronavirus die traditionsreiche Verbrauchermesse "IBO" und die "Aqua-Fisch" vorsorglich abgesagt. Bis zuletzt sei geplant gewesen, die "Aqua-Fisch" unter verschärften Hygiene-Bedingungen abzuhalten. Zu beiden Messen waren mehrere zehntausend Besucher erwartet worden.

Corona-Testzentrum mit Drive-in in Nürtingen und Leinfelden-Echterdingen kommt

Auch die Bildungsmesse "didacta" in Stuttgart wird wegen des Coronavirus verschoben. Das zuständige Ordnungsamt Leinfelden-Echterdingen habe auf dringende Empfehlung des zuständigen Gesundheitsamtes des Landkreises Esslingen verfügt, dass die Bildungsmesse im März nicht stattfinden dürfe, teilte die Messe Stuttgart am Donnerstag mit. Mit Hochdruck werde an einem nahen Alternativtermin gearbeitet. Ursprünglich sollte die Messe, die sich vor allem an Lehrkräfte und Erzieher richtet, vom 24. bis 28. März stattfinden. Die Messe Stuttgart hat etwa 85.000 Besucher erwartet.

Lörrach verbietet Großveranstaltungen

Bis Ende des Monats verbietet die Stadt Lörrach Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen. Die Verantwortlichen folgen damit einer Empfehlung des Lörracher Gesundheitsamtes. Betroffen davon ist unter anderem auch die "Regio Messe". Die Verbrauchermesse mit durchschnittlich 60.000 Besuchern stand in den Startlöchern und sollte in der kommenden Woche beginnen. Ebenfalls nicht stattfinden darf die Mineralienmesse "Euromin", die am letzten Märzwochenende geplant war.

Eisenmann gegen Schulschließungen in Baden-Württemberg

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) lehnt flächendeckende Schulschließungen wie in Italien wegen der Corona-Pandemie ab. "Zum jetzigen Stand sind flächendeckende Schließungen von Schulen kein Thema und nicht notwendig", sagte sie am Donnerstag in Stuttgart.

"Zum jetzigen Stand sind flächendeckende Schließungen von Schulen kein Thema und nicht notwendig." Susanne Eisenmann, CDU

dpa Bildfunk picture alliance/Tom Weller/dpa

"Da es sich beim Coronavirus aber um ein dynamisches Szenario handelt, beobachten wir die Entwicklung in Abstimmung mit den Fachleuten der Gesundheitsbehörden sehr genau." Auch Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) ist gegen flächendeckende Schulschließungen wie in Italien wegen Coronainfektionen. "Das ist derzeit keine Diskussion", sagte er am Donnerstag im "Deutschlandfunk". Er habe sich mit dem Innenminister und der Kultusministerin verständigt, dass man lagebezogen handle und sich die Situation vor Ort anschaue. "Dass es temporäre und punktuelle Schließungen einzelner Einrichtungen geben kann, das ist keine Frage - aber nicht grundsätzlicher Art."

Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg ist auf 89 gestiegen. Ein Überblick über die Anzahl der Fälle: Kreis Esslingen: 13

Kreis Heilbronn: 12

Zollernalbkreis 10

Freiburg: 8

Mannheim: 4

Ulm: 4

Bodenseekreis 3

Landkreis Ludwigsburg: 3

Ostalbkreis: 3

Rhein-Neckar-Kreis: 3

Stuttgart: 3

Landkreis Tübingen: 3

Alb-Donau-Kreis: 2

Landkreis Göppingen: 2

Heidelberg: 2

Rems-Murr-Kreis: 2 Jeweils einen Fall meldeten die Gesundheitsämter im Kreis Böblingen, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, Kreis Emmendingen, Landkreis Heidenheim, Kreis Karlsruhe, Kreis Lörrach, Main-Tauber-Kreis, Kreis Ravensburg, Kreis Rottweil, Hohenlohekreis und im Landkreis Sigmaringen. Der Patient "Null" aus dem Kreis Göppingen, also der erste Patient in Baden-Württemberg, ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden. Eine Hotline zum Coronavirus ist werktags zwischen 9 und 16 Uhr geschaltet: 0711/904-39555 Quelle: Sozialministerium Baden-Württemberg

Der Vorsitzende des Landeselternbeirats Carsten Rees hält es auch für übertrieben, Kindergärten, Schulen und Universitäten in Deutschland zu schließen. "Das würde weit über den Schulbetrieb hinaus sicherlich zu einem Chaos führen", so Rees. "Was machen zum Beispiel mit Abiturienten?". Es sei nicht einfach, Prüfungstermine festzulegen. "Und wer kümmert sich um die Kinder, die dann alleine zu Hause wären?"

Dauer 4:01 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Corona und Quarantäne: Was Sie jetzt wissen müssen Die Angst vor dem Coronavirus steigt. Was bedeutet das, wenn man in Quarantäne muss? Was muss man beachten? Wer zahlt das Gehalt? Und wie schützt man seine Familie vor einer Ansteckung?

Kein Autogramm-Verbot für Fans des SC Freiburg

Vor dem anstehenden Bundesliga-Spiel des SC Freiburg am Samstag gegen den 1. FC Union Berlin lässt der Verein für Zuschauer im Schwarzwald-Stadion zusätzliche Spender für Desinfektionsmittel anbringen. Ansonsten bleibt der Umgang des Vereins mit dem Coronavirus gelassen. Im Gegensatz zu einigen anderen Fußball-Bundesligisten hat der Sport-Club seinen Spielern nicht verboten, Autogramme zu geben und Fotos zu machen.