In Wurmlingen (Kreis Tuttlingen) hat ein 18-jähriger Partygast ordentlich Glück gehabt: In der Nacht zum Donnerstag stieg er laut Polizei offenbar schlafwandelnd durch ein Dachfenster aufs Haus und rutschte auf nassen Ziegeln in ein Schneefanggitter. Er bemerkte das nicht einmal, sondern schlief dort bis in die Morgenstunden. Als er erwachte, versuchte er, sich bei den schlafenden Freunden durch Klopfen und Rufen bemerkbar zu machen. Erst ein Nachbar wurde auf den 18-Jährigen aufmerksam und rief die Feuerwehr. Diese rettete den jungen Mann mit der Drehleiter.