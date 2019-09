per Mail teilen

Weil Windkraftwerke auf Bergen und Hügeln teurer sind als im Flachland, können baden-württembergische Anlagen nicht mit norddeutschen konkurrieren. Umweltminister Untersteller fordert einen Ausgleich.

Standortnachteil: Windkraftwerke auf Bergen und Hügeln sind teurer als im Flachland dpa Bildfunk picture alliance/Patrick Seeger/dpa

In Baden-Württemberg wurden im vergangenen Jahr nur 35 Windräder neu gebaut – viel weniger als im Jahr 2017. Die Windkraft macht zur Zeit gerade einmal 3,7 Prozent der Bruttostromerzeugung im Jahr aus. Der Wert soll aber auf mindestens 10 Prozent steigen. Im Bundesvergleich liegt Baden-Württemberg aktuell weit hinten.

Das Problem: Seit 2017 werden Windkraftanlagen zentral ausgeschrieben. Dabei gewinnt, wer seine Anlage am günstigsten betreibt, wer also am wenigsten Förderung benötigt. Baden-württembergische Anlagen können preislich nicht mit den norddeutschen mithalten, weil Kraftwerke auf dem flachen Land billiger sind als auf Bergen und Hügeln.

Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller sagte dem SWR, Vogelschutz spiele Windkraft aus

Dauer 5:31 min Sendezeit 7:07 Uhr Sender SWR2 Franz Untersteller (Bd90/Die Grünen), baden-württembergischer Umweltminister: Vogelschutz spielt Windkraft aus Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller (Bd90/Die Grünen) fordert eine stärkere Unterstützung der Bundesregierung für den Ausbau der Windenergie. Der Neubau von Anlagen sei dramatisch zurückgegangen. Grund dafür seien langjährige Genehmigungsverfahren, und die Tatsache, dass offenbar alles Mögliche wichtiger sei als die Windkraft. In Berlin findet heute der sogenannte Windenergie-Gipfel statt. Dazu hat Bundesumweltminister Petzer Altmaier (CDU), die Länder-Umweltminister sowie Branchenvertreter und Bürgerinitiativen eingeladen. Audio herunterladen (4,8 MB | MP3)

Kritik an Vogelschutz gegen Windkraft

Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) will sich beim sogenannten Windgipfel in Berlin heute für einen "Südbonus" einsetzen, der den Standortnachteil ausgleicht. Im Gespräch mit dem SWR kritisierte er außerdem die langwierigen Genehmigungsverfahren und dass offenbar "alles Mögliche" wichtiger sei als die Windkraft. "Es kann nicht sein, dass immer dann, wenn ein Vogel auftaucht, ganze Windkraftprojekte neu geplant werden müssen", sagte er. Er habe den Eindruck, das Thema Vogelschutz werde gern genommen, um Windkraftanlagen zu verhindern.

Untersteller will Kommunen stärker beteiligen

Um die Akzeptanz zu stärken, schlägt Untersteller vor, die Kommunen stärker finanziell zu beteiligen. Wenn Teile der Erträge in den kommunalen Haushalt fließen würden, um beispielsweise den Ausbau von Kindergärten zu bezahlen, sähe die Situation möglicherweise anders aus, so Untersteller.

Beim "Windgipfel" in Berlin wollen Bundesregierung, Länder und Branche heute nach Wegen suchen, wie der stockende Ausbau der Windkraft an Land wieder beschleunigt werden kann.