Welche Standorte im Land sind für Windräder geeignet? Das zeigt der Windatlas, den Umweltminister Untersteller am Mittwoch vorstellt. Demnach könnten jetzt mehr Flächen als bisher in Frage kommen.

Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) stellt am Mittwochvormittag einen neuen Windatlas für das Land vor. Der Atlas zeigt geeignete Standorte für Windkraftanlagen und dokumentiert unter anderem, wo der Wind im Land besonders kräftig weht. Insgesamt könnten in Baden-Württemberg mehr Flächen als bisher für Windkraft in Frage kommen.

Voriger Windatlas aus dem Jahr 2011

Wichtig sind diese Informationen für alle, die Windkraftanlagen planen oder in diese Technik investieren wollen. Doch der bisherige Windatlas ist aus dem Jahr 2011. Jetzt soll es eine Neuauflage geben, mit besserer Methodik und besseren Daten.

Süddeutschland werde benachteiligt

Der Ausbau der Windenergie stockt im Land derzeit. Aus Sicht von Umweltminister Untersteller liegt das an bundesweiten Rahmenbedingungen. Der Süden Deutschlands werde im Wettbewerb um neue Anlagen benachteiligt.