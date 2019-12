Eine Delegation von Pfadfindern bringt am Sonntag das Friedenslicht nach Karlsruhe. Mit der europaweiten Aktion soll in der Adventszeit ein Zeichen für Frieden und Toleranz gesetzt werden. Das Friedenslicht wird seit 1986 in der Vorweihnachtszeit in Bethlehem entzündet und per Flugzeug nach Wien gebracht. Von dort bringen es Pfadfinder als Symbol für die Friedensbotschaft von Jesus Christus in viele Städte Europas. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Mut zum Frieden“ In Karlsruhe trifft das Friedenslicht Sonntagvormittag in einem ICE auf dem Hauptbahnhof ein. Erwartet von vielen Pfadfindergruppen und Kirchenvertretern. Sie tragen nach einer Feierstunde Ableger der Flamme aus dem Heiligen Land weiter in ihre Gemeinden. Unter anderem wird das Friedenslicht in Pforzheim bis Weihnachten im Lichthof des Alten Rathauses aufgestellt. mehr...