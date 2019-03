Weiße Frau, schwarzer Mann, "Schokobaby": Eine afrodeutsche Familie aus Baden-Württemberg erlebt Rassismus im Alltag. Mal direkt und offen, mal "nett gemeint" oder unterschwellig.

Die Autorin und ihre Familie möchten aus Sicherheitsgründen anonym blieben. Andreas Weise, factum Stuttgart Fotojournalismus

Der Name der Autorin ist der Redaktion bekannt.

Die Polizei ruft an und will einen Flyer für Opfer von Rassismus schicken. Eine Frau gratuliert uns zur Hochzeit und fragt, ob mein Mann jetzt in Deutschland bleibt. Ein Autofahrer zeigt den Hitlergruß. Szenen einer bikulturellen Ehe in Deutschland.

Neu im Rassismus

Mein Mann ist in Afrika geboren und hat dunkle Haut. Ich habe helle Haut und bin aus Oberschwaben. Unsere Tochter ist ein "Schokobaby", ein "Mischling", wie manche sie nennen. Wir wohnen in Baden-Württemberg – und eigentlich geht es uns sehr gut. Manchmal hören wir aber sowas: "Geh‘ da nicht hin, da ist Schwarzmarkt." Über diese mahnenden Worte einer Frau zu ihrem Hundchen könnte man lachen. Ich war eher perplex und auch wütend, wollte etwas entgegnen, wusste aber nicht was. Mein Mann und seine Verwandten hörten einfach nicht hin. Eine Vorgehensweise, die sie mir danach auch ans Herz legten. Das fällt mir schwer. Vielleicht liegt es daran, dass ich neu bin im Rassismus. Wer schon länger dabei ist, hat wohl Strategien entwickelt, sich zu schützen.

Einfach nicht hinhören

Einfach nicht hinhören. So macht es mein Mann. Er hörte nicht, dass der AfDler auf dem Marktplatz unserer Stadt ihm, provokativ gebrochen deutsch sprechend, eine AfD-Postkarte zur Lektüre empfahl, um Deutsch zu lernen. "Sie sind unverschämt!", sagte ich, damals hochschwanger – und beeindruckte ihn damit so sehr, dass ihm der Mund offen stehen blieb. Eine Genugtuung in diesem Moment. Ich brauchte aber eine Weile, die Situation gedanklich loszulassen. Deutsch lernen, dachte ich, lächerlich, gerade er, der manche Grammatikregeln besser kennt als ich. Der wahrscheinlich einen umfangreicheren Wortschatz hat, als einige, die in Deutschland geboren sind. Ich ärgere mich, investiere Zeit, Energie und Emotionen. Mein Mann spart sich das. Er will nicht wissen, was er gesagt hat.

Schlechter tariflich eingestuft als die Kollegen

Ein Schutzreflex, den er sich in den rund 20 Jahren, in denen er in Deutschland lebt, angeeignet hat. Als Schwarzer unter Schwarzen aufgewachsen, hat er Rassismus in Europa kennen gelernt. Auch bei einem großen Konzern in Baden-Württemberg: Vier Ingenieure wurden gleichzeitig für die gleiche Tätigkeit eingestellt, bei gleicher Qualifikation. Zwei Weiße - und zwei Schwarze, schlechter tariflich eingestuft als ihre Kollegen. Mein Mann war einer von ihnen. Er begann nachzufragen - keine Begründung. Fühlte sich diskriminiert, gemobbt, konnte dort nicht weiterarbeiten. Die Macht und den Einfluss seines früheren Arbeitgebers spürte er noch lange – bei jeder folgenden Bewerbung in seiner Berufsbranche.

"Eine Frau, die sich von einem Schwarzen pimpern lässt"

Nebenbei ist er Fußball-Schiedsrichter. "Gibt’s denn im Busch keinen Fußball?", schrie ein Zuschauer bei einem Spiel im Rems-Murr-Kreis. Ich bat ihn, solche rassistischen Äußerungen zu unterlassen. "Von einer Frau, die sich von einem Schwarzen pimpern lässt, muss ich mir nichts sagen lassen", antwortete er wutentbrannt. Ich, unsere damals noch kein Jahr alte Tochter auf dem Arm, hatte Angst, versuchte hilflos, mich verbal zu wehren. Nach dem Abpfiff fragte uns der Zuschauer noch, ob es in Afrika keine Huren gebe. Wir riefen die Polizei, zeigten ihn an und er mich – weil er sich von mir beleidigt gefühlt habe. Seine Anzeige gegen mich wird später fallen gelassen. Die Momente, in denen er festgehalten werden musste, um nicht auf mich und unser Kind loszugehen, bleiben. Wie reagiert man richtig in so einer Situation, wenn man wie ich nicht einfach weghören kann und will? Als Mutter, als Vorbild, als Ehefrau, als Einzige unter vielen?

Alltagsrassismus: "Ver-schdä-hen Sie mich?"

Beinahe belanglos scheinen im Vergleich dazu all die Alltagssituationen, die sich in unser im Übrigen sehr schönes afrodeutsches Familienleben schleichen: Wenn Leute mich fragen, ob mein Mann Deutsch spricht, obwohl er direkt neben mir steht. Wenn die Maklerin "Ver-schdä-hen Sie mich?" keift, und mich auffordert, zu übersetzen, obwohl er "ja" gesagt hatte. Wenn die Kellnerin sichtlich überrascht ist, dass mein Mann die Rechnung zahlt, die sie mir hingelegt hatte. Wenn Fremde ungefragt die Haare unserer Tochter anfassen. Wenn ich eine Puppe mit dunkler Haut will und mir ein "Negerle" angeboten wird. Wenn meine Tochter in Kinderbücher schaut und niemand ihre Hautfarbe hat. Oder wenn in Gesprächen die Vorurteilsschiene abgeklappert wird: Ja, er ist wirklich mit dem Flugzeug gekommen. Nein, kein Flüchtling. Und wenn schon? Ja, die deutsche Staatsbürgerschaft hatte er schon vor unserer Hochzeit. Das konnte auch eine Standesbeamtin kaum glauben und fragte mehrmals, ob ich wirklich sicher sei, dass er schon Deutscher ist. Ich bin sicher, verdammt nochmal.