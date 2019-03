Zwei Tage nach dem kalendarischen Beginn des Frühlings hat auch das Wetter ein Einsehen: Pünktlich zum Wochenende wird es sonnig und warm. Wenn auch nur für kurze Zeit...

Der März kann doch noch mild - für die Meteorologen wird er jetzt sogar "außergewöhnlich mild". Schon am Freitag scheint die Sonne in ganz Baden-Württemberg zwölf Stunden lang und die Temperaturen erreichen 20 Grad. Damit erhält der Freitag wohl die Auszeichnung "schönster Tag der Woche".

Frühling - ja, aber...

Denn schon am Samstag ziehen vor allem im Norden kleinere Wolken auf. Die Temperaturen sind immer noch hoch, doch die Sonne scheint jetzt nur noch acht bis zehn Stunden. Am Sonntag kühlt es schleichend ab, in der Spitze werden nur noch Temperaturen um 18 Grad erreicht. Der Himmel ist bewölkt, es bleibt aber weitgehend trocken. Ein guter Tag zum Wandern oder Spazierengehen. Pünktlich zum Beginn der neuen Arbeitswoche wird es im ganzen Land wohl wieder deutlich kühler.

Wo wird es am wärmsten?

Am Freitag bekommt besonders die Kurpfalz viel Wärme ab. Da sich ab Sonntag aber die kalte Luft langsam von Norden ins Land schleicht, kühlt es dort auch wieder am schnellsten ab. Am längsten hält sich die Sonne noch im Süden des Landes, also in Südbaden und am Oberrhein.

Achtung Pollenalarm!

Es ist ungewöhnlich warm für Mitte März. Deshalb fliegen in tieferen Lagen schon Pollen, die normalerweise erst im April dran wären, wie etwa die Birkenpollen. Für Allergiegeplagte heißt das: nicht wundern, wenn jetzt schon die Augen brennen.

Frühlingsboten Birkenpollen - für Allergiker eine Qual

Ab jetzt unbedingt an Sonnenschutz denken

In den nächsten Wochen scheint die Sonne jeden Tag etwas länger. Das ist gut, denn unsere Vitamin D-Speicher sind nach den Wintermonaten leer und unter dem Einfluss von Sonne auf der Haut wird das Vitamin jetzt wieder ausreichend im Körper gebildet. Dafür reicht täglich nur eine halbe Stunde an der Sonne aus. Wer seine Haut länger bescheinen lässt, sollte unbedingt an Sonnenschutz denken. Die Sonne brennt nämlich jetzt schon so stark wie im September.