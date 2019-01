Am Wochenende hat das winterliche Wetter auf den Straßen in Baden-Württemberg zu vielen Unfällen geführt. Die meisten gingen relativ glimpflich aus.

Der Wintereinbruch hat am Dreikönigswochenende zu vielen Unfällen und erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Besonders stark waren der Schwarzwald und Teile der Schwäbischen Alb betroffen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Allein aus dem Kreis Reutlingen wurden bis Sonntagnachmittag 40 - zumeist weniger schwere - Verkehrsunfälle mit insgesamt sieben Verletzten gemeldet.

Der Winterdienst räumt nach dem Wintereinbruch den Schnee auf einem Parkplatz an der Schwarzwaldhochstraße picture-alliance / dpa Benedikt Spether

Zwei Schwerverletzte im Kreis Göppingen

Zwei Schwerverletzte gab es am Sonntag bei einem Unfall in Donzdorf (Kreis Göppingen). Ein 18 Jahre alter Fahrer war der Polizei zufolge mit seinem Auto zu schnell unterwegs, als er von der schneebedeckten Straße abkam und gegen das Gebäude eines Einkaufsmarktes prallte. Der Fahrer und sein ebenfalls 18 Jahre alter Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei stellte fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden hatte.

Glücklicherweise nur Blechschäden gab es in Ulm, als ein Fahrer auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Schneeschieber zusammenprallte. Hier blieben alle Beteiligten unverletzt. In Kandern (Kreis Lörrach) verlor eine 41 Jahre alte Frau die Kontrolle über ihren Wagen, prallte gegen einen Baumstumpf und überschlug sich mit ihrem Auto. Sie bleib unverletzt. Ebenfalls im Kreis Lörrach kam ein 55 Jahre alter Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ab, rutschte einen Abhang hinunter und prallte gegen einen Baum. Auch er zog sich keine Verletzungen zu.

Schneelast lässt Bäume umstürzen

Nahe Oppenau (Ortenaukreis) im Schwarzwald stürzten in der Nacht zum Sonntag mehrere Bäume um und blockierten die Fahrbahn. Autos steckten fest und konnten weder vor noch zurück. Die Zufahrt zur B500 war erschwert. Auf der L94 rückte die Straßenmeisterei an.

Am frühen Sonntagmorgen musste die B31 zwischen Kressbronn (Bodenseekreis) und dem bayerischen Sigmarszell komplett gesperrt werden. Hier waren mehrere Bäume aufgrund der Schneelast umgefallen oder drohten umzufallen. Auch im Rems-Murr-Kreis, auf der Ostalb und im Landkreis Schwäbisch Hall warnte die Polizei vor umstürzenden Bäumen infolge von Schneebruch.

In den Kreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis zählte die Polizei allein in der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen über 40 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. In Aalen gab es am Sonntag mehrere Glätteunfälle. Ein Autofahrer, der von der schneebedeckten Fahrbahn abkam, blieb mit seinem Auto auf dem Dach liegen. Der 42-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Kurzzeitige Vollsperrung der A81

Auf der A81 rutschte bei Villingen-Schwenningen ein unbeladener Lkw in die Leitplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten war die A81 in Richtung Stuttgart kurzzeitig voll gesperrt.

Wintersportler freuen sich über den Neuschnee im Schwarzwald picture-alliance / dpa

Es bleibt winterlich und regnerisch

Für die nächsten Tage hat der Deutsche Wetterdienst für die meisten Teile des Landes Entwarnung gegeben. Lediglich im Bergland und in Oberschwaben bleibe es vorerst winterlich, mit weiterem Neuschnee bis Montagmorgen und Glättegefahr. Tiefer gelegene Regionen müssten zu Beginn der Woche mit Regen rechnen.