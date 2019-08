Nach einem sommerlichen Sonntag ist es in vielen Teilen des Landes ungemütlich geworden. Einschränkungen durch Gewitter in Hessen wirken sich auch auf den Bahnverkehr nach Baden-Württemberg aus. In der Nacht ist keine Entspannung in Sicht.

In ganz Baden-Württemberg kann es seit Sonntagabend bis Montagmorgen zu teils schweren Gewittern kommen, warnte Paul Dilger, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Heftiger Starkregen, Hagel und orkanartige Böen von bis zu 110 Stundenkilometern seien möglich. "Man kann nicht sagen, wann und wen es am stärksten trifft", sagte Dilger.

Betroffen war am Abend zum Beispiel die Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim, die stundenlang gesperrt war, nachdem ein Blitz in ein Stellwerk in Walldorf (Hessen) einschlagen war. Umgestürzte Bäume lagen an mehreren Orten auf den Gleisen. Viele Züge, die von dort aus in den Süden fahren, wurden umgeleitet und hatten teilweise Verspätungen von bis zu vier Stunden.

Regen kühlt ab

Die Höchstwerte am Sonntag lagen bei 26 Grad im Bergland und 32 Grad am südlichen Oberrhein. Gebiete im Norden dürften nach DWD-Prognosen im Laufe des Montags wieder trocknen, während Menschen im Süden noch den ganzen Tag ihre Regenschirme bräuchten. Auch einzelne Gewitter seien dann noch möglich, sagte Dilger. Während sich Menschen in der Nordhälfte gelegentlich über Sonnenschein freuen können, werden im Süden noch viele Wolken erwartet.

Am Dienstag könnte es noch einmal im ganzen Land nass werden, für Mittwoch soll der Regen dann im ganzen Land aufhören. Der Regen kühlt das Land auch wieder ordentlich ab: Für Montag erwartet der DWD Höchstwerte von rund 25 Grad im Rhein-Neckar-Raum und 19 Grad im Bergland, am Dienstag dürften die Werte im ganzen Land deutlich unter der 25-Grad-Marke bleiben.