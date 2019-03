Sturmböen und Regen haben am Montag das Land aufgewirbelt. Am Feldberg peitschten Böen mit 144 Kilometern pro Stunde. Die anhaltenden Sturmböen stören auch weiterhin den Zugverkehr im Land.

Auch im Feierabendverkehr müssen sich Pendler, die die Bahn nutzen, auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Vor allem bei den Fernzügen kann es weiter zu teils ordentlichen Verspätungen kommen. Das gilt zum Beispiel für Züge, die von Berlin über Mannheim nach Basel unterwegs sind. Diese werden über Magdeburg umgeleitet und kommen deshalb gut eine Stunde verspätet. Mit anderthalb Stunden Verspätung sind Züge auf der Strecke Stuttgart - Singen-Zürich und in Gegenrichtung unterwegs.

In mehreren Landkreisen - darunter Karlsruhe, Rems-Murr und Ostalb - stürzten Bäume auf Straßen und beschädigten Autos. In Stuttgart mussten Einsatzkräfte am Montag 35 Mal ausrücken. Am Pragsattel in Stuttgart riss ein Ast eine Laterne an einem Luftkabel herunter. Da das Stromkabel an einem Lkw sowie einer Oberleitung der Stadtbahn festhing, mussten Rettungskräfte das Kabel bergen, so die Polizei. Es sei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen - sowohl im Stadtbahn- als auch im Autoverkehr.

Wohnwagen weggeweht

Im östlichen Baden-Württemberg stürzten wegen des Sturms nach Angaben der Polizei mehrere Bäume um und blockierten Straßen. In Remshalden (Rems-Murr-Kreis) wurde ein Wohnwagen auf die Fahrbahn geweht.

Auch die Region Tübingen war betroffen: Dort knickte der Sturm zahlreiche Bäume um. Wegen eines Baumes, der auf eine Oberleitung fiel, ist derzeit die Straßenbahnstrecke zwischen Bad Herrenalb im Kreis Calw und Ettlingen unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wurde laut Polizei eingerichtet. In Sigmaringen riss eine Sturmböe das Vordach des Verwaltungsgerichts teilweise ab. Aus Sicherheitsgründen baute die Feuerwehr das Dach komplett ab.

Der leere Anhänger eines Lastzugs wurde auf einer Bundesstraße in Richtung Ehingen (Alb-Donau-Kreis) von einem Windstoß erfasst und geriet in eine Böschung. Außerdem riss ein Bremsschlauch, so dass sich der quer auf der Straße stehende Laster nicht mehr bewegen ließ. Bis zur Bergung des Lastzuges vergingen drei Stunden, in denen die Fahrbahn gesperrt war.

Auf einem Parkplatz in Ravensburg fiel ein Ast auf fünf geparkte Autos. Zwei davon wurden erheblich beschädigt und seien nicht mehr fahrtüchtig. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Dächer wurden abgedeckt

Auch in Nordbaden forderte der Sturm die Einsatzkräfte. Bei Sandhausen und Sinsheim (beide Rhein-Neckar-Kreis) wurden Dächer teilweise abgedeckt, in mehreren Ortschaften stürzten Bäume auf die Fahrbahn. In Heidelberg blieb der Zoo wegen des stürmischen Wetters geschlossen.

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz warnte vor schweren Sturm- und Orkanböen. Vor allem in Hochlagen des Schwarzwaldes und der Schwäbischen Alb, aber auch am Bodensee könnten herabstürzende Äste zur Gefahr werden.

Fasnetumzüge wurden abgesagt

Die meisten Narren ließen sich wegen des Wetters nicht vom Feiern abhalten, dennoch beeinträchtigte das Sturmtief einige Fasnetsfeiern. Abgesagt wurden die Umzüge in Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis), Mannheim-Rheinau und Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe). Die Veranstalter befürchteten Sturmböen und möglicherweise Starkregen. Beim Freiburger Umzug am Nachmittag wurde auf Fahnen und hohe Aufbauten aus Sicherheitsgründen verzichtet, wie ein Sprecher der Breisgauer Narrenzunft sagte. Die Pferde des Reitercorps blieben aus Sicherheitsgründen im Stall. Auch der Narrenbaum sei sicherheitshalber abgebaut worden.

Südlich von Karlsruhe entspanntere Lage

Südlich von Karlsruhe waren die Veranstalter entspannter. Der Wind hatte in den Stunden vor den Umzügen nachgelassen, der Regen aufgehört. Die Umzüge in Rheinstetten-Neuburgweier, Ettlingen (beide Kreis Karlsruhe), Bühlertal, Bischweier und Gernsbach-Reichental (alle Kreis Rastatt) fanden wie geplant statt. In Böblingen musste der Umzug ohne die geplanten Umzugswagen stattfinden. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst vor teils schweren Sturm- und Orkanböen sowie Gewittern gewarnt.

Neuschnee im Schwarzwald erwartet

In der Nacht zum Dienstag sollten sich die Sturmböen zunächst wieder abschwächen. Allerdings könnte es oberhalb von 700 Metern Frost geben. Im Schwarzwald erwartete der DWD oberhalb von 800 bis 1.000 Metern bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. Am Dienstag dürften laut dem DWD Schauer und Gewitter niedergehen. Außerdem drohten erneut starke bis stürmische Böen sowie Sturmböen im Hochschwarzwald, hieß es von den Meteorologen. Der DWD gab daher auch eine Wetterwarnung heraus. So drohten örtlich Blitzschläge. Wegen der Sturmböen könnten im Land auch Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.