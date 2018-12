Regen und Wind hat Baden-Württemberg in der Nacht auf Heiligabend kräftig durcheinandergewirbelt. Nun soll es trockener werden - dafür aber auch deutlich kälter.

Nach den Unwettern am Wochenende sowie starkem Regen und kräftigem Wind in der Nacht auf Montag soll es an den Feiertagen in Baden-Württemberg freundlicher, aber deutlich kälter werden. In der Nacht auf Dienstag können die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den Minusbereich fallen. Die Meteorologen rechnen örtlich mit Nebel, überfrierender Nässe und damit glatten Straßen.

Die Ausssichten für beide Feiertage seien heiter, nur vereinzelt seien Schleierwolken zu erwarten. Die Temperaturen liegen am Dienstag bei maximal 5 Grad.

Wetter bleibt beständig

Am Mittwoch entstehe dann eine sogenannte Invasionswetterlage. Das bedeutet, dass es in den Bergen wärmer ist als in den tiefer gelegenen Regionen, so der Meteorologe. Diese Wetterlage verhindert den Luftaustausch und ist damit relevant für die Feinstaubkonzentration. Eine Änderung der Wetterlage sei derzeit nicht in Sicht.

Viel Wind und Regen kurz vor Weihnachten

Starker Wind und jede Menge Regen hatte in der Nacht auf Heilgabend vielerorts für umgestürzte Bäume und überflutete Straßen gesorgt. In Biberach an der Riß stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus und mehrere Autos. Zudem wurden in Esslingen am Neckar zwei Gebäude von einem entwurzelten Baum beschädigt. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Aufgrund des starken Regens warnte die Polizei am Montagmorgen vor Aquaplaning.