Mit dem trüben Wetter der vergangenen Tage ist es in Baden-Württemberg vorerst vorbei und auch die Temperaturen steigen. Besonders heiß wird es laut Deutschem Wetterdienst am Sonntag.

Nach dem trüben Wochenstart wird das Wetter laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen besser. Am Feiertag Christi Himmelfahrt gibt es in Baden-Württemberg zumindest eine Mischung aus Sonne und Wolken. Außerdem bleibt es weitgehend trocken, sagte Paul Dilger, Meterologe vom DWD am Mittwochvormittag dem SWR. Die Temperaturen schwanken im Land zwischen 16 und 22 Grad.

Gute Bedingungen für eine Radtour: Laut DWD gibt es am Donnerstag einen Mix aus Sonne und Wolken picture-alliance / Reportdienste dpa, Felix Kästle (Archivbild)

Am Freitag wird es im Norden eher wolkig, die Sonne kommt nur zeitweise durch. Freundlicher ist es dagegen im Süden mit mehr Sonnenanteilen. In den Berglagen steigt die Temperatur auf bis zu 21 Grad, im Großraum Stuttgart bis zu 23 Grad und im Rheingraben sogar auf bis zu 25 Grad. Laut DWD bleibt es überwiegend trocken.

Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen SWR

Bis zu 30 Grad am Wochenende

"Das Wochenende bringt dann einen deutlichen Temperaturanstieg", so der Meterologe. Am Samstag wird es im mittleren und nördlichen Rheintal am wärmsten - mit bis zu 29 Grad. Im Bergland klettert das Thermometer immerhin auf 24 Grad. Dazu gibt es viel Sonne mit lockeren Quellwolken. Mit Niederschlag ist nicht zu rechnen.

Ähnliches Wetter ist auch für den Sonntag vorausgesagt. Dazu wird es aber noch etwas wärmer: Im Rheintal werden bis zu 30 Grad erreicht, im Bergland bis zu 25 Grad. Den Tag über bleibt es trocken, nur am Sonntagabend gibt es ein geringes Gewitterrisiko.