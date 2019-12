per Mail teilen

Schneemann bauen und Schlitten fahren - das wird dieses Weihnachten wieder nichts. Das Wetter verspricht dafür Wind und Regen. Auf den Straßen und Schienen kann es zwischenzeitlich voll werden.

Das Wetter in Baden-Württemberg wird am letzten Adventswochenende wenig charmant. Der Sonntag bringt, wie schon der Samstag, Wolken und Regen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Mäßiger Südwestwind sowie starke bis stürmische Böen im Bergland werden erwartet.

In Hochlagen des Schwarzwaldes ist ab Mittag mit stürmischen Böen, gegen Abend im Südschwarzwald mit Dauerregen zu rechnen. Die Höchstwerte betragen fünf bis elf Grad.

Laut Wettervorhersagen wird das Wetter an Heiligabend eher wechselhaft. Doch für die Feiertage besteht Hoffnung - zwar nicht auf Schnee, aber auf trockenes Wetter und ein paar Sonnenstrahlen. Ob es Weihnachten zum Skifahren im Hochschwarzwald reicht, ist noch fraglich. Nach Angaben des Liftverbundes Feldberg beträgt die Schneehöhe nur zehn Zentimeter. Im Nordschwarzwald gibt es noch gar keinen Schnee. Demnach wird es vermutlich statt Skivergnügen eher gezuckerte Gipfel dank etwas Schnee im Mittelgebirge geben.

Hauptverkehrszeit meiden

Traditionell sind an den Tagen vor Heiligabend besonders viele Menschen unterwegs. Wer besonders früh oder spät fährt, kann den Hauptverkehr zwischen 9 und 17 Uhr vermeiden.

Auf den Straßen sind im Land laut ADAC insbesondere die A5, die A6 und die A8 von starkem Reiseverkehr betroffen. Dies gilt nicht nur für den Individualverkehr, sondern auch für Fernbusse, für die immerhin noch zum Teil günstige Tickets vorhanden sind.

Auf der Schiene empfiehlt die Bahn, bei vollen Zügen zum Teil auf Regionalzüge auszuweichen, da diese erfahrungsgemäß nicht ganz so ausgelastet sind. Durch den Streik bei der französischen Staatsbahn fahren die meisten TGVs zwischen Paris und Stuttgart nicht. Auch die Verbindungen von Frankfurt/Main über Mannheim nach Marseille sind betroffen. Die Bahn empfiehlt, solche Reisen erst nach Ende des Streiks - voraussichtlich am 5. Januar 2020 - anzutreten oder andere Verkehrsmittel zu nutzen. Gebuchte Fahrkarten für die betroffenen Strecken würden kostenfrei storniert oder umgebucht.

Andrang am Gleis: Bahnreisende am Freitag in Stuttgart picture-alliance / Reportdienste Christoph Schmidt

An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen beruhigt sich die Lage auf den Fernstraßen und Schienen. Erst am Freitag nach Weihnachten kehren den Angaben zufolge die ersten Wintersportler und Familienurlauber zurück und sorgen für wieder vollere Autobahnen und Züge.