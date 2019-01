Der Influencerin Pamela Reif wird vorgeworfen, auf Instagram Produkte beworben zu haben, ohne diese als Werbung zu kennzeichnen. Am Donnerstag muss sich die Karlsruherin deshalb vor Gericht verantworten.

Seit längerem wird in den sozialen Medien, vor Gericht und in der Welt der Influencer über die Kennzeichnungspflicht von Werbung auf Plattformen wie Instagram debattiert. Die größte Frage in der Diskussion: Wo fängt Werbung an? Und wann ist es "nur" das Teilen von persönlichen Geschichten?

Nachdem die Richtlinien für Werbung in den sozialen Medien verschärft wurden, werden immer mehr Influencer wegen Schleichwerbung angezeigt. So auch Pamela Reif. Ein Überblick zu dem Fall.

Worum geht es bei dem Prozess?

Pamela Reif wurde von einem Verein verklagt, der sich für fairen Wettbewerb stark macht. Dieser wirft ihr vor, dass sie auf der Internet-Plattform Instagram verschiedene Produkte beworben hat, ohne dies als Werbung zu kennzeichnen. Grundsätzlich gilt für jeden Influencer: Wenn er Werbung macht, muss er ausdrücklich darauf hinweisen. Wenn er das unterlässt, riskiert er eine teure Abmahnung.

Das Landgericht Karlsruhe muss sich jetzt die einzelnen Posts genau anschauen und anschließend klären, ob ein ausdrücklicher Hinweis auf Werbung notwendig war oder nicht. Pamela Reif ist übrigens nicht die Einzige, die verklagt wurde. Auch gegen Bloggerin Cathy Hummels läuft in München ein Gerichtsverfahren, mit ähnlichen Vorwürfen.

Was ist für diesen Fall zu erwarten?

Die Richter müssen bei jedem einzelnen Post klären: Handelt es sich wirklich um einen Beitrag, der als Werbung gekennzeichnet werden muss? Wenn ja, in welcher Form muss ein Hinweis erfolgen? Das ist rechtlich oft gar nicht einfach zu beantworten. Die Vorschriften sind da nämlich nicht eindeutig. Für die Gerichte ist das außerdem ziemliches Neuland. Bisher gibt es dazu noch kein höchstrichterliches Grundsatzurteil. Es gibt nur ein paar wenige Urteile, die aber zum Teil voneinander abweichen. All das hat bei den Influencern zu großer Unsicherheit geführt, weil sie oft nicht wissen, wann sie einen Beitrag als Werbung kennzeichnen müssen und wann nicht.