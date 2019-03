per Mail teilen

Die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), weniger Geld für Geflüchtete auszugeben, stoßen in Baden-Württemberg auf Widerstand. Der Bund will 3,4 Milliarden Euro einsparen - mit einer Pauschalzahlung pro Flüchtling.

Die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Ländern und Kommunen das Geld für Flüchtlinge zu kürzen, stoßen auch in Baden-Württemberg auf deutliche Kritik.

"Das geht so gar nicht", sagte Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU). Derart weitgehende Kürzungen seien ein verheerendes Signal an die Kommunen. Man könne die Kommunen nicht allein lassen. Der Christdemokrat kündigte an, sich beim Bund im Sinne der Kommunen im Land einzusetzen.

Bundesfinanzminister Scholz hat vor, die Bundeszuschüsse für Ausgaben im Flüchtlingsbereich zu kürzen - von bisher 4,7 Milliarden Euro pro Jahr auf 1,3 Milliarden Euro.

Gemeindetag befürchtet massive Auswirkungen für Kommunen

Der Gemeindetag Baden-Württemberg befürchtet angesichts der Berliner Pläne massive Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte. Bei der Integration von Flüchtlingen könne von einer gemeisterten Herausforderung noch lange nicht die Rede sein, teilte Steffen Jäger vom Gemeindetag mit.

"Bezogen auf die Zugänge in den Jahren 2015/2016, wo ungefähr hunderttausend Menschen in unser Bundesland gekommen sind, sehen wir, dass diese zu einer ganz großen Zahl noch immer auf staatliche Unterstützung angewiesen sind", sagte Jäger im SWR. Die Frage nach Einsparungen stelle sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Caritas sieht Integration gefährdet

Viel Kritik gibt es auch von kirchlicher Seite. Bei der Caritas lehne man derartige Kürzungspläne schlichtweg ab. Dadurch werde die Integration gefährdet, erläutert Herbert Jansen. Er ist der Leiter der Sozialpolitik beim katholischen Hilfswerk Caritas Rottenburg-Stuttgart.

"Die Menschen sind jetzt wenige Jahre bei uns und wir wissen, dass erfolgreiche Integrationsverläufe mehrere Jahre dauern: Das heißt, Sprachkurse müssen verbessert und ausgebaut werden, wir müssen verstärkt Maßnahmen ergreifen zur Qualifizierung der Menschen am Arbeitsmarkt. Wir können uns nicht erlauben, an dieser Stelle zu sparen, wo jetzt die Integrationsarbeit im Grunde genommen erst beginnt."

Diakonie Württemberg: Kürzungspläne zur Unzeit

Auch für Dieter Kaufmann, Vorstandschef der Diakonie Württemberg, kommen die Kürzungspläne zur Unzeit. Nach wie vor seien Gelder nötig, unter anderem für Sprachkurse, berufliche Orientierung oder Unterstützung bei der Wohnungssuche. Kaufmann befürchtet, dass feste Mitarbeiterstellen in der Flüchtlingsbetreuung wegfallen würden. "Wenn es um Beratung von Traumatisierten geht, da brauchen sie Fachpersonal", erläuterte Kaufmann im SWR.

Noch sind die Kürzungsvorstellungen für die Flüchtlingsfinanzierung erst einmal nur Pläne des Bundesfinanzministers. Der baden-württembergische Innenminister Strobl verspricht, gegen die Verwirklichung zu kämpfen "Ich hoffe sehr, dass man sich hier auf ein Besseres besinnt. Das wäre ein verheerendes Signal an die Landkreise und Kommunen in Deutschland. Und das ist inakzeptabel", sagte Strobl.

Am kommenden Donnerstag werden die Pläne des Finanzministers auch Thema auf der Ministerpräsidentenkonferenz sein.