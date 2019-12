Die großen Kirchen im Land haben in ihren Weihnachtsbotschaften zu mehr Mitgefühl und einem friedlicheren Umgang im Alltag aufgerufen. Es gehe darum Verantwortung zu übernehmen und füreinander einzustehen.

Bischof Gebhard Fürst von der Diözese Rottenburg-Stuttgart geht in seiner Weihnachtspredigt auf die zunehmende Verrohung der Gesellschaft ein. Diese lebe von Liebe - an Hass, Lüge, Aggression und Gewalt aber gehe die Gesellschaft zugrunde. Trotz der vielen digitalen Kommunikationswege sei die Begegnung von Ich und Du durch nichts zu ersetzen, so Fürst.

July: Verantwortung übernehmen und füreinander einstehen

Weihnachten sei die Chance, die Menschenliebe und Freundlichkeit Gottes an andere weiterzugeben, sagte der Bischof der Württembergischen Landeskirche, Frank Otfried July. Der Landesbischof erinnerte an viele Ehrenamtliche, die in Slums und Flüchtlingslagern arbeiteten. Es falle schwer zu verstehen, dass wir die Botschaft des Friedens auf Erden hören und gleichzeitig immer mehr Waffen in die Kriegsgebiete exportieren, so July.

Christi Liebe ermutige, nicht auf Macht und Gewalt zu setzen, sondern Verantwortung zu übernehmen und füreinander einzustehen, sagte der Bischof der Badischen Landeskirche, Jochen Cornelius-Bundschuh. Gott rette die Welt nicht durch Gewalt, sondern durch die Liebe zum Leben.

Burger: Liebe Gottes könnte eigenen Lebensstil verändern

Der Bischof der Erzdiözese Freiburg, Stephan Burger, sagte, am Umgang mit der Schöpfung zeige sich, wie der Mensch mit dem Eigentum Gottes umgehe. Der Ausgang des Klimagipfels in Madrid gebe ein eigenes Zeugnis dafür. Die Liebe Gottes im Herzen könne den eigenen Lebensstil verändern. Auch das Schicksal von Menschen, die in Not geraten seien, lasse uns dann nicht unberührt, so der Erzbischof.