per Mail teilen

Einige Ministerien und Behörden in Baden-Württemberg sind seit Samstag geschlossen. Die Betriebsruhe bis ins neue Jahr soll Energie sparen und zum Klimaschutz beitragen.

Bis zum 2. Januar bleiben vier Ministerien, ihre Außenstellen und der Landtag komplett geschlossen. In dieser Zeit hätte es ohnehin nur drei Arbeitstage gegeben. An denen nehmen nun alle Mitarbeiter frei.

Für jeden Fachbereich gibt es einen Bereitschaftsdienst, der aber von zu Hause aus arbeiten soll. Dadurch kann in den Ministerien und im Landtag die Haustechnik für zwölf Tage heruntergefahren werden. Das spart Strom, Wasser und Heizenergie.

Lob von Umweltschützern zum Energiesparen

Allein das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium gehen davon aus, dass sie so viel Energie einsparen, wie zwei Einfamilienhäuser in einem Jahr verbrauchen. Zwar war auch bislang über die Weihnachtsferien in den Ministerien wenig los. Bisher blieben aber die Heizungen und technischen Einrichtungen im Normalbetrieb. Der Naturschutzbund lobt die Aktion. Sie sei durchaus ein Beitrag zum Klimaschutz.