Das Kraftfahrt-Bundesamt hat für bestimmte Mercedes-Modelle der Typen E-Klasse und CLS einen Rückruf angeordnet. Betroffen sind Diesel der Baujahre 2015 bis 2019. In Deutschland geht es um 105.000 Fahrzeuge.

Daimler bestätigte den Rückruf. Im Falle eines Feuchtigkeitseintritts könnten leitfähige Verbindungen zwischen einzelnen Leitungen in der Stromschiene im Motorraum entstehen, erklärte ein Sprecher. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn salzhaltiges Wasser von der Vorderscheibe in die sogenannte Stromschiene gelangt. In der Folge besteht dann Brandgefahr.

Betroffene Autos müssen in die Werkstatt

Betroffen sind Autos der Typen E-Klasse und CLS, gebaut zwischen Juli 2015 und Oktober 2019. Und zwar Baureihen mit den drei Motoren OM642, 654 und 656. Bei diesen Fahrzeugen muss in der Werkstatt eine Änderung vorgenommen und eine Leitung separat verlegt werden. Das dauert laut Daimler etwa eine Stunde.