In Tübingen und im Rems-Murr-Kreis streiken am Montag die Mitarbeiter privater Busunternehmen. Viele Busse sind bereits am frühen Morgen in den Depots geblieben.

Laut der Gewerkschaft Verdi sind Busfahrer in Tübingen sowie in Schorndorf, Waiblingen und Backnang (alle Rems-Murr-Kreis) zu Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass der Busverkehr in allen vier betroffenen Städten zum Erliegen kommt. Im Rems-Murr-Kreis wird bei insgesamt drei Unternehmen den ganzen Tag gestreikt - von der ersten bis zur letzten Fahrt. Die Busse seien dort bereits weitgehend in den Depots geblieben, sagte ein Verdi-Sprecher am Montagmorgen. Demnach hatten sich in den drei Städten in der Frühschicht rund 100 Busfahrer an dem Warnstreik beteiligt. Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) empfahl Reisenden, sich vorab über ihre Verbindungen zu informieren. Notfahrplan in Tübingen In Tübingen legen die Fahrer von zwei privaten Omnibusunternehmen ab 8 Uhr die Arbeit nieder. Ab dann gilt ein Notfahrplan. So soll es einige Fahrten auf den Nachtbuslinien geben. Außerdem werden Fahrten zu den Kliniken oder im Schülerverkehr angeboten. Weitere Informationen zum Notfahrplan gibt es hier. Weitere Streiks am Dienstag Verdi fordert für die 9.000 Beschäftigten bei privaten Busunternehmen in Baden-Württemberg 5,8 Prozent mehr Geld. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die Fahrer länger arbeiten und deutlich weniger verdienen würden als ihre kommunalen Kollegen. Die Arbeitgeber legten bislang noch kein Angebot vor. Am Dienstag sind Busfahrer in den Kreisen Reutlingen, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Ludwigsburg und Böblingen zu Streiks aufgerufen.