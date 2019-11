per Mail teilen

Aus Protest gegen Sparpläne und Stellenstreichungen in der Automobil- und Zulieferindustrie hat die Gewerkschaft IG Metall die Beschäftigten zum Aktionstag in Stuttgart aufgerufen.

Zahlreiche Unternehmen aus der Autobranche planen Stellenstreichungen und Sparprogramme, unter anderem sollen bei Daimler, Bosch und Mahle Jobs wegfallen. „Jobabbau? Zukunftsklau? Halbschlau!“ – unter diesem Motto steht der Aktionstag der Gewerkschaft IG Metall in Baden-Württemberg. Ihr Vorwurf an die Unternehmen: Anstatt den gegenwärtigen Wandel in der Automobilbranche gemeinsam mit den Beschäftigten als Chance zu begreifen, würden nur wieder die alten Mechanismen greifen und der Rotstift angesetzt, Stellen gestrichen und die Arbeit weiter verdichtet – auf Kosten der Beschäftigten.

Mehr als 10.000 Menschen erwartet die IG Metall zu einer zentralen Protest-Kundgebung am Nachmittag in der Stuttgarter Innenstadt. Redner sind dort unter anderen der baden-württembergische IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger und der Betriebsratschef im Mercedes-Werk Untertürkheim, Michael Häberle.

Dauer 0:58 min Was will die IG Metall mit ihrem Protest erreichen? IG Metall Baden-Württemberg - Aktionstag

Fairer Strukturwandel gemeinsam mit Beschäftigten

Die IG Metall kritisiert, etliche Firmen setzten vorrangig auf Profitmaximierung statt gemeinsam mit den Beschäftigten Perspektiven für gute und sichere Arbeitsplätze zu entwickeln. Mit fairem Wandel habe das nichts zu tun, deswegen gehe man heute auf die Straße.

Arbeitgeber lehnen Kritik der Gewerkschaft ab

Die Metall-Arbeitgeber wiesen die Vorwürfe der Gewerkschaft als falsch zurück. Sie erklärten, auch in der heutigen Situation würden sich die Arbeitgeber bemühen, Beschäftigung zu sichern, wo dies möglich sei. Allerdings könnten die aktuellen Herausforderungen nur bewältigt werden, wenn alle Beteiligten Zugeständnisse machten.