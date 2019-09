Der Wald steckt in der Krise: Der Klimawandel beschert ihm häufigere Stürme, Hitze und Trockenheit – und damit Stress. Ideale Bedingungen für den Schädling Borkenkäfer.

Für den Wald ist der Klimawandel eine Plage, dem Borkenkäfer kommt er gerade recht. Er fühlt sich erst richtig wohl bei langen Wärmeperioden, mag schwache Bäume – denn es sind optimale Bedingungen, um sich massenhaft zu vermehren.

Die Käfer bohren sich durch die Baumrinde, legen dort Rammelkammer und verschiedene Gänge an, in denen die Larven abgelegt werden. Dabei zerstören sie wichtiges Gewebe – der Baum trocknet aus und stirbt.

Steckbrief für den Borkenkäfer Seine Namen: Buchdrucker, Kupferstecher, kleiner und krummzähniger Tannenborkenkäfer – das ist nur eine kleine Auswahl. Aktueller Aufenthaltsort: Sie schwärmen gerade wieder aus – die Borkenkäfer – ein letztes Mal für dieses Jahr, um neue Bäume zu suchen, in die sie sich einnisten können. Seit April sind sie schon unterwegs. Seine Opfer: Vor allen Dingen Fichten, inzwischen werden aber auch Tannen befallen.

Die Spuren des Borkenkäfers: Bohrmehl auf Blättern. dpa Bildfunk picture alliance/Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

So massiv breitet sich der Borkenkäfer aus

Erste Exemplare des bis zu sechs Millimeter kleinen Käfers wurden in diesem Jahr schon Mitte April gesichtet. Die kalte Jahreszeit liegt ihm nicht, er mag es warm und trocken. Durch den Klimawandel hat sich seine Paarungszeit verlängert. Drei Generationen wie in diesem Jahr sind keine Seltenheit mehr.

Der Klimawandel bietet bevorzugte Lebensbedingungen

Viele von Stürmen geworfene oder geschädigte Bäume – das bedeutet viele Möglichkeiten, seine Brut anzulegen. Auch durch Hitze und Trockenheit geschwächte Bäume sind für Borkenkäfer ideal. Deren Borke ist nicht mehr hart genug, und sie produzieren auch nicht mehr genug Harz, um sich gegen die Schädlinge zu wehren.

Dauer 1:49 min Wald in der Krise: alte und neue Baum-Patienten SWR-Umweltredakteurin Alice Thiel-Sonnen

Kennzeichen für den Borkenkäfer-Befall

Kleine Harznasen am Baumstamm, braunes Bohrmehl von der Rinde am Fuß des Baums oder grüne Nadeln am Boden weisen darauf hin, dass sich hier Borkenkäfer eingenistet haben. Solche Bäume gilt es, möglichst rasch aus dem Wald zu entfernen, bevor die nächste Generation Jungkäfer ausfliegt und sich neue Brutbäume sucht. Das ist jedoch teilweise gar nicht so einfach, wie dieses Beispiel aus Staufen in Südbaden zeigt: