Am Sonntag ist in Baden-Württemberg Wahltag. Im Land sind Europa- und Kommunalwahl gekoppelt. Mehr als acht Millionen Menschen sind für beide Wahlen wahlberechtigt.

8,5 Millionen Baden-Württemberger dürfen sich an der Wahl des Europäischen Parlaments beteiligen. Darunter sind über 800.000 Bürger aus anderen EU-Staaten, die in Baden-Württemberg wohnen. Sie können hier wählen gehen, wenn sie das vorher beantragt haben.

Wetter-Prognose für den Wahlsonntag

Faule Schlecht-Wetter-Ausreden gibt es für Wahlmuffel am Sonntag laut SWR-Wetterreporter Michael Kögel nicht: Am Tag der Kommunal- und Europawahl sei der Gang ins Wahlbüro auch in kurzer Hose möglich.

Mehr Rechte für Menschen mit Behinderung

Zum ersten Mal dürfen auch Menschen mitwählen, die für private und geschäftliche Angelegenheiten einen Betreuer an der Seite haben. Sie mussten sich dazu vor dieser Wahl bei ihrer Gemeindeverwaltung melden.

Bei der Europawahl stehen in Baden-Württemberg 40 Parteien zur Wahl. Eine davon darf auf dem Stimmzettel angekreuzt werden. Zuletzt saßen zehn Abgeordnete aus Baden-Württemberg im Europaparlament. Wie viele es künftig sein werden, steht wahrscheinlich gegen Sonntag 0 Uhr fest.

Am Sonntag werden auch Gemeinde- und Kreisräte gewählt

Zeitgleich mit der Europawahl ist am Sonntag auch Kommunalwahl in Baden-Württemberg. Dabei werden Gemeinde- und Kreisräte gewählt, in der Region Stuttgart auch das Regionalparlament. Rund 8,7 Millionen Wahlberechtigte können bei den Kommunalwahlen ihre Stimme abgeben, darunter 16 und 17-jährige sowie erstmals Wähler mit einer gerichtlich bestellten Betreuung.

In den 1.101 Städten und Gemeinden Baden-Württembergs werden die Gemeinderäte neu gewählt, in 35 Landkreisen die Kreisräte. Die Wähler können kumulieren und panaschieren, das heißt, sie können pro Bewerber bis zu drei Stimmen vergeben und ihre Stimmen auf verschiedene Listen verteilen. Es sind so viele Stimmen zu vergeben wie Gemeinde- oder Kreisräte zu wählen sind.

Umfrage: Verkehr und Wohnen bei Themen vorne

In den 179 Städten und Gemeinden der Region Stuttgart wird zudem die Regionalversammlung gewählt. Nach einer Umfrage von infratest-dimap im Auftrag des SWR interessieren sich zwei Drittel der Befragten für die Kommunalwahlen, beherrschende Themen sind Verkehr und Wohnen.

Der SWR wird am Wahlabend ab 18 Uhr eine Prognose zum Kommunalwahl-Ausgang in den Städten Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe veröffentlichen.