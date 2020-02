Hätte man wissen müssen, was die AfD in Thüringen plante? Björn Höcke hatte nämlich bereits vor zwei Wochen in Stuttgart einen Hinweis gegeben, als er zu Gast beim Neujahrsempfang der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg war.

Dauer 0:56 min Höcke deutete Kemmerich-Wahl zwei Wochen zuvor an War die Entwicklung in Thüringen absehbar? Zwei Wochen vor der Ministerpräsidentenwahl deutete Björn Höcke das beim AfD-Empfang im Landtag in Stuttgart an: Er wolle einen "Kryptokommunisten" verhindern. Der am Mittwoch mit AfD-Stimmen ins Amt gewählte Thüringer FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich will seinen Posten wieder räumen und den Weg für Neuwahlen freimachen. "Gestern hat die AfD mit einem perfiden Trick versucht, die Demokratie zu beschädigen", sagte Kemmerich zu den Hintergründen. Höcke: "Bürgerliche Wende in Thüringen einleiten" Hätte man aber wissen können, was die Partei plante? Thüringens AfD-Chef Björn Höcke gab schon vor zwei Wochen in Stuttgart einen Hinweis. Er war zu Gast beim Neujahrsempfang der AfD-Fraktion im Landtag und sagte: Er sei im Augenblick in Thüringen damit beschäftigt, "einen Mann zu verhindern, der anstrebt, nochmal Ministerpräsident zu werden" und ergänzte mit den Worten "den Kryptokommunisten Bodo Ramelow". Sein Ziel sei es "doch noch eine Personalkonstellation in den nächsten Tagen und Wochen mit auf den Weg zu bringen, der die bürgerliche Wende in Thüringen einleitet".