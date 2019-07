per Mail teilen

Zwei Jahre nach dem Start des "Strategiedialogs Automobilwirtschaft" wollen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und mehrere Konzernchefs am Donnerstag in Berlin eine Bilanz ihrer Zusammenarbeit ziehen. Sie haben auch angekündigt, Fortschritte zu präsentieren.

Die Autoindustrie ist die wichtigste Industriebranche in Baden-Württemberg. Entsprechend hochkarätig ist das Treffen in Berlin am Donnerstag besetzt. Neben Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sind Ola Källenius, der neue Daimler-Chef, und Porsche-Chef Oliver Blume mit dabei. Außerdem nehmen Bosch-Chef Volkmar Denner, Roman Zitzelsberger von der IG Metall und Brigitte Dahlbender vom BUND teil.

Das Ziel aller Beteiligten: Man wolle sicherstellen, dass das Auto der Zukunft in Deutschland vom Band rolle, so Kretschmann vor dem Treffen. Vor zwei Jahren hat der Ministerpräsident den Strategiedialog ins Leben gerufen. Seitdem arbeiten Hersteller, Politik, Wissenschaft und Verbände an neuen Konzepten, zum Beispiel für die E-Mobilität.

Das Ziel: Wirtschaftsstandort erhalten und Arbeitsplätze sichern

Die Aufgaben, vor denen die Autoindustrie in Baden-Württemberg steht, sind groß. Sie soll klimaschonender werden und wettbewerbsfähig bleiben. Das gelinge nur, wenn alle an einem Strang ziehen, sagte Bosch-Chef Denner dem SWR. Und Brigitte Dahlbender vom BUND betonte gegenüber dem SWR: Nur wenn der Strategiedialog eine Mobilitätswirtschaft für alle Verkehrsträger erarbeite, könne das Klimaschutzziel erreicht, der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg erhalten und Arbeitsplätze gesichert werden.

Kretschmanns Fazit der bisherigen Zusammenarbeit: Es gehe voran. Aber es gebe auch noch viel zu tun. Beim Strategiedialog in Berlin sollen die Themen Klimaschutz und Innovation im Mittelpunkt stehen.