Bis heute soll sie immer wieder weitgehend unerkannt in ihre Heimatstadt kommen. Königin Silvia von Schweden, hier auf einem älteren Bild in der Heimat mit ihren Eltern, wurde 1943 in Heidelberg geboren. Inkognito unterwegs sein hat allerdings manchmal auch seinen Preis. 2011 wurde sie in einem Gasthaus in der Nachbarstadt Ladenburg von der Wirtin abgewiesen, weil keine Plätze mehr frei waren. Silvia und ihr Mann, der schwedische König Carl Gustaf, nahmen dann mit einer Pizza auf dem Marktplatz vorlieb.

dpa Bildfunk Thelen