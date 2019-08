Meşale Tolus Leben ein Jahr nach der Rückkehr

Genau seit einem Jahr ist die Ulmer Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolu zurück in Deutschland. Acht Monate lang war sie in der Türkei in Haft - wegen angeblicher Terror-Propaganda. Der Prozess gegen sie und ihren Mann soll im Oktober wieder aufgenommen werden. In Biberach hat Tolu derweil ein Volontariat begonnen.