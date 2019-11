per Mail teilen

Die Mitgliederzahlen der beiden großen Volksparteien in Baden-Württemberg schrumpfen. Das hat eine Umfrage des SWR ergeben. Bei den anderen Parteien im Landtag zeigt die Kurve dagegen nach oben.

Die CDU bleibt mit fast 60.500 Mitgliedern die mit Abstand größte Partei im Land. Allerdings hat sie allein im vergangenen Jahr knapp 1.000 Mitglieder verloren. Die CDU hat vor allem ältere Mitglieder, der Altersschnitt liegt bei über 60 Jahren.

In ähnlichem Ausmaß hat auch die SPD Mitglieder verloren. Vor und nach der Bundestagswahl 2017 hatten sich die Sozialdemokraten noch über Zulauf gefreut. Nun sind die Zahlen rückläufig. Die SPD hat heute 1.000 Mitglieder weniger als noch 2018, nämlich knapp 35.000.

Grüne haben so viele Mitglieder wie nie

Über deutliche Zuwächse freuen sich dagegen die Grünen. Sie haben in Baden-Württemberg so viele Mitglieder wie nie zuvor. Aktuell sind es deutlich mehr als 13.000, ein Plus von gut 2.400 Mitgliedern im Vergleich zu 2018. Bei den Grünen ist der Frauenanteil mit rund 40 Prozent im Vergleich zu den anderen Parteien besonders hoch.

Auch FDP und AfD wachsen

Auch bei der FDP zeigt der Trend nach oben. Seit drei Jahren verzeichnet die Partei Zuwächse. Im vergangenen Jahr gab es ein Plus von 400 auf jetzt 7.800 Mitglieder in Baden-Württemberg. Die AfD hat nach eigenen Angaben keinen genauen Überblick über die Zahl ihrer Mitglieder im Land. Sie schätzt, dass es um die 5.000 sind. AfD-Landeschef Bernd Gögel sagte, allein im vorigen Jahr habe die Partei rund 800 Mitglieder dazugewonnen.