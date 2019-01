So zählen Sie richtig

Wer mitmachen will, kann das gemütlich vom Fenster aus tun. Denn es soll ganz bewusst im Siedlungsraum gezählt werden. Es zählen also die Vögel, die man vor der eigenen Haustüre auf dem Balkon oder im Garten sieht. Gerne darf man aber auch im Stadtgarten oder Park zählen.

Um mitzumachen, sucht man sich einen Beobachtungsplatz und notiert eine Stunde lang die höchste Anzahl an Vögeln, die man zu sehen bekommt. Ganz wichtig: Man notiert also beispielsweise nicht alle Amseln, die man innerhalb einer Stunde sieht, sondern nur die höchste Zahl, die man gleichzeitig im Blick hat. So vermeidet man, dass man die gleiche Amsel mehrfach zählt.

Bequem geht das Zählen mit einer Zählhilfe zum Ausdrucken. Die Ergebnisse kann man dann per App, per Post, telefonisch oder online übermitteln. Die Meldefrist endet am 15. Januar. Die Ergebnisse fließen in eine Online-Datenbank ein, die dann nach Bundesland und Vogelart gefiltert werden kann.