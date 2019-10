Das antisemitische Attentat in Halle sorgt weiter für Diskussionen, auch im baden-württembergischen Landtag. Die AfD trage eine Mitverantwortung für das zunehmend judenfeindliche Klima in der Gesellschaft, meinen die anderen Parteien.

Dauer 1:11 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW AfD in der Kritik: BW-Landtag zu Antisemitismus Eine Woche nach dem Anschlag in Halle debattierte der Landtag in Stuttgart über den ersten Antisemitismusbericht des Landes. Grüne, CDU, SPD und FDP kritisierten dabei die AfD. Video herunterladen (3,2 MB | MP4)

Redner von Grünen, CDU, SPD und FDP warfen der AfD am Mittwoch vor, sich nicht klar genug von Antisemiten in den eigenen Reihen zu distanzieren. Deren Fraktionschef Bernd Gögel wies den Vorwurf zurück. Seine Partei bekämpfe alle Arten von Extremismus. Antisemitische Haltungen seien in der gesamten Bevölkerung vorhanden. Die etablierten Parteien hätten es versäumt, gegen den Antisemitismus, der seit den 1970er Jahren wieder hochkomme, etwas zu unternehmen. Und jetzt instrumentalisierten sie den Anschlag von Halle.

"Wir werden Sie nie wieder im Stich lassen." Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) versicherte den Juden, man werde sie nie wieder im Stich lassen, sie seien ein wertvoller und unverzichtbarer Teil der Gesellschaft. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart bezeichnete den Anschlag von Halle als einen gezielten Anschlag auf die Werte Deutschlands. Sein SPD-Kollege Andreas Stoch ergänzte, der Kampf gegen Antisemitismus sei eine Aufgabe aller. Es sei eine Schande, dass es heute wieder darum gehe, wie Synagogen geschützt werden können. Am Dienstag hatte das Landeskabinett eine Million Euro für diesen Schutz bewilligt.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sieht den rechtsextremen Angriff von Halle sogar als Ergebnis von wachsendem Antisemitismus und Rassismus. Attentate begännen bereits an den Schreibtischen, in virtuellen Räumen, in Hassreden und auch "in den Plenarsälen dieser Republik, wo antisemitische Stereotypen bemüht werden und ein Nährboden für den Hass im Internet und die Gewalt auf der Straße geschaffen wird".

Dauer 2:59 min BW-Landtag diskutiert Antisemitismusbericht Im baden-württembergischen Landtag wurde am Mittwoch der erste Bericht des Landesbeauftragten gegen Antisemitismus, Michael Blume, debattiert. Dabei warfen Grüne, CDU, SPD und FDP der AfD vor, das Klima für solche Haltungen zu befördern.

Der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, Michael Blume, sagte am Morgen im SWR, nach dem rechtsextremen Anschlag auf die Synagoge in Halle/ Saale habe sich der Ton im Internet verschärft. Es kursierten Verschwörungstheorien im Netz, die teilweise auch gegen ihn selbst gerichtet seien, so Blume. In seinem Antisemitismusbericht steht, dass es in Baden-Württemberg zwar "nicht unbedingt" mehr judenfeindliche Menschen gebe, gleichzeitig hätte aber die Radikalisierung im Internet zugenommen, und von dort gerate der Hass auf die Straße.

Dauer 6:21 min Sendezeit 7:07 Uhr Sender SWR2 Michael Blume, Antisemitismus-Beauftragter BW: Rechtsextreme Straftaten auch von Türken Der baden-württembergische Antisemitismus-Beauftragte Michael Blume hat auf die Schwierigkeit der politischen Zuordnung antisemitischer Straftaten im Land hingewiesen. In seinem aktuellen Antisemitismusbericht, der heute im Landtag Thema sein wird, würden fast alle der 136 Straftaten im Jahr 2018 dem rechten Spektrum zugeordnet. Dazu gehörten jedoch auch die Taten etwa von türkischen Rechtsextremen: "Die werden ja grade aktiv, gegen Juden, gegen Türken, das sind dann natürlich rechte Taten, auch wenn sie einen Bezug zu einer ausländischen Ideologie haben." Der baden-württembergische Landtag widmet heute der Bluttat von Halle zunächst eine Schweigeminute, bevor sich die Abgeordneten mit dem aktuellen Antisemitismus-Bericht befassen. Audio herunterladen (5,6 MB | MP3)

Sind antisemitische Straftaten alle rechts?

Ob alle antisemitischen Straftaten rechts sind, diese Frage findet Blume schwierig zu beantworten. In seinem aktuellen Bericht, den er im Juli vorstellte, werden fast alle derartigen Straftaten von 2018 dem rechten Täterspektrum zugeordnet. Das geschehe aber automatisch, wenn beispielsweise Symbole wie ein Hakenkreuz gefunden würden.

Manchmal überschneiden sich Ideologien

Blume wörtlich: "Die Erfassungskriterien sind natürlich schwierig: Ein Hakenkreuz zum Beispiel ist kein islamisches Symbol, es ist ein rechtsextremer Symbol. Und wenn wir an türkische Rechtsextreme denken, die jetzt ja auch gerade aktiv sind, gegen Kurden, gegen Juden, dann sind das natürlich rechte Taten, die aber auch einen Bezug zu einer ausländischen Ideologie haben."

Antisemitismus bedrohe niemals nur jüdisches Leben, damit würden auch die Grundlagen der freiheitlich-demokratischen Ordnung angegriffen. Wo sich heute Träger einer Kippa fürchteten, drohe morgen Gewalt gegen Menschen mit Kopftüchern, Kreuzen - und gegen Menschen nicht-weißer Hautfarbe, so Blume in seinem Bericht.

So will Blume den Antisemitismus bekämpfen Studien: Mit regelmäßigen Umfragen in jüdischen Gemeinden und der Gesamtbevölkerung soll ein realistischer Überblick über das Ausmaß vom Antisemitismus gewonnen werden. Bildung und Fortbildung: Blume schlägt vor, Lehrer, Verwaltungsmitarbeiter, Justizangestellte und Polizisten weiterzubilden. Außerdem sollten Schulbücher überarbeitet werden, um unterschwellig antisemitische Darstellungen zu entfernen. Wünschenswert wären auch Projekte in und außerhalb der Schulen gegen Hetze und Mobbing. Begegnungen und Dialog: Projekte mit Migranten und Muslimen könnten dort Vorurteile abbauen helfen. Auch Schülern sollten mehr Begegnungen mit Juden ermöglicht werden, gern auch mit vom Land bezuschussten Reisen nach Israel. Die Partnerschaften zwischen hiesigen Schulen und Sportvereinen mit Israel müssten stärker gefördert werden. Jüdisches Leben feiern: Im Jahr 2021 feiern die Juden 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Blume schlägt vor, dieses Jubiläum auch in Baden-Württemberg mit Aktionen und Festen zu begehen.

Wolf will "antisemitisch" ins Strafgesetzbuch aufnehmen

Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) fordert, dass antisemitische Motive von Tätern bei der Strafzumessung künftig berücksichtigt werden. Das müsse ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden. Bisher werden laut Wolf im Gesetz nur rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Beweggründe genannt. "Antisemitisch" in diese Aufzählung aufzunehmen, findet der Minister ein eindeutiges und wichtiges Signal.

Palästinakomitee kritisiert Blume-Bericht

Der Verein Palästinakomitee Stuttgart hat bereits kurz nach dessen Bekanntwerden den Bericht Blumes kritisiert. Dabei ging es vor allem um die Einstufung einiger pro-palästinensischer Initiativen als Antisemitismus. Der Verein, der sich nach eigenen Angaben für die Selbstbestimmung der Palästinenser engagiert, forderte, dass sich die Debatte auf den Antisemitismus von Rechts konzentriert - die Rechtsextremen seien dessen zentrale Gefahrenquelle.