Das Land Baden-Württemberg fordert für "Ella" eine Millionenrückkzahlung vom Zweckverband Iteos. Zuvor hatte der Landesrechnungshof dem Land selbst zahlreiche Fehler beim Projektmanagement attestiert.

In ihrem Gutachten üben die Rechnungsprüfer erhebliche Kritik am Kultusministerium und der landeseigenen IT-Behörde BitBW. Das Projektmanagement für die Bildungsplattform "Ella" sei unzureichend gewesen. So habe es zum Beispiel keine Wirtschaftlichkeitsprüfung gegeben - und auch keine umfassende Abschätzung der nötigen Ressourcen und Kosten.

Land will Geld vom Zweckverband Iteos zurück

Unterdessen versucht das Land, bereits gezahlte 6,5 Millionen Euro von dem Zweckverband Iteos zurückzubekommen, der mit der Umsetzung der Plattform ursprünglich beauftragt war - bislang vergeblich. Wie eine Sprecherin des Kultusministeriums dem SWR bestätigte, habe ihr Haus das Innenministerium nun schriftlich gebeten, die Rückforderung der Mittel nun in die Tat umzusetzen. Das Innenministerium ist für Digitalisierung zuständig - dort ist auch die landeseigene IT-Behörde BitBW angegliedert.

Die Gutachter des Rechnungshofes sind der Meinung, dass das Land Anspruch auf die Erstattung der bereits an Iteos gezahlten 6,5 Millionen Euro hat. Sie empfehlen aber eine außergerichtliche Einigung. Iteos wiederum fordert vom Land weitere 20 Millionen Euro.

FDP und AfD wollen Untersuchungsausschus, SPD zögert

Die oppositionelle FDP warf der grün-schwarzen Landesregierung am Montag Führungsversagen vor und brachte erneut einen Landtagsuntersuchungsausschuss ins Spiel. So ein Gremium will zwar auch die AfD, doch mit ihr will die FDP nicht zusammenarbeiten. Die SPD wirft insbesondere Eisenmann Versagen vor.

Ein Untersuchungsausschuss ist möglich, wenn ein Viertel der Abgeordneten oder zwei Fraktionen so ein Gremium verlangen. Die SPD will noch darüber beraten, ob sie einen Untersuchtungsausschuss mitträgt. Jedoch hatte sie von 2011 bis 2016 selbst das Kultusministerium inne, also in der Zeit, als der grundsätzliche Beschluss für "Ella" fiel.

Zeitrahmen für Neustart noch offen

Die damalige grün-rote Regierung hatte im Dezember 2015 beschlossen, allen Lehrern und Schülern mit "Ella" eine digitale Bildungsplattform bereitzustellen. Als kurz vor der Einführung im Februar 2018 gravierende technische Schwierigkeiten auftraten, sagte die amtierende Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) den Start ab. Im September 2018 kündigte die Ministerin einen Neustart an - ohne den kommunalen IT-Dienstleister Iteos.

Wann die Schüler endlich mit der Plattform rechnen können, war zuletzt offen geblieben. Die seit Mai 2016 amtierende grün-schwarze Landesregierung hatte das Gutachten des Rechnungshofs in Auftrag gegeben, um das Chaos bei der Beauftragung, Steuerung und Umsetzung der Bildungsplattform aufarbeiten und bewerten zu lassen.