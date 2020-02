per Mail teilen

Der Trend zu immer weniger Verkehrstoten hat sich 2019 in Baden-Württemberg fortgesetzt. Das zeigen Zahlen des Innenministerium, die Minister Strobl (CDU) am Freitag vorgestellt hat.

Dauer 1:57 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Verkehrsunfallbilanz 2019: Zahl der Fahrradunfälle leicht gestiegen Der Trend zu immer weniger Verkehrstoten hat sich 2019 in Baden-Württemberg fortgesetzt. Das zeigen Zahlen des Innenministerium, die Minister Thomas Strobl (CDU) am Freitag vorgestellt hat. Video herunterladen (4,9 MB | MP4)

Laut aktueller Verkehrsunfallstatistik für Baden-Württemberg sind 2019 437 Menschen tödlich verunglückt. Das sind 0,7 Prozent weniger als noch 2018.

Autofahrer häufig zu schnell unterwegs

Zu schnelles Fahren bleibt jedoch die Unfallursache Nummer eins im Land. Laut der Statistik passierte mehr als jeder dritte tödliche Verkehrsunfall im Land, weil jemand zu schnell gefahren ist. So steht es in der Unfallbilanz 2019, die Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag vorstellte. Außerdem gab es besonders häufig Unfälle mit Toten und Verletzten, weil Menschen im Fahrzeug nicht angeschnallt waren oder von Navis und Handys abgelenkt waren.

"Die Unfallbilanz ist insgesamt positiv." Thomas Strobl (CDU), BW-Innenminister

Besonders positiv sei laut Strobl, dass die Anzahl der Schwerverletzten um fünf Prozent zurückgegangen ist. Insgesamt verunglückten im vergangenen Jahr laut Strobl 47.216 Menschen - und damit knapp drei Prozent weniger als noch 2018.

Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle ist im vorigen Jahr leicht gestiegen, auf etwa 328.000. Das sei mit der Zunahme des Verkehrs zu erklären, so Innenminister Strobl.

Weniger Motorradunfälle in Baden-Württemberg 2019

Einen Rückgang gab es auch bei der Zahl der Motorradunfälle. Trotzdem: Immer noch ist an jedem dritten tödlichen Unfall ein Motorrad oder Fahrrad beteiligt. Ein neues Phänomen sind Unfälle mit Elektro-Kleinfahrzeugen, etwa Rollern. Seit Sommer sind sie erlaubt, bis Jahresende gab es bereits 75 Unfälle mit solchen Fahrzeugen.

Die Polizei werde weiter auf Information und Kontrolle setzen, um mehr Sicherheit auf den Straßen zu erreichen, so Strobl. Im Mai sind Aktionstage zur Kontrolle von Fahrrad- und Motorradfahrern geplant.