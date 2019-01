Am Donnerstagmorgen hat das Winterwetter zu Problemen im Berufsverkehr geführt. Allein im Großraum zwischen Karlsruhe und Offenburg registrierte die Polizei rund 130 Unfälle.

Brenzlige Situationen für die Autofahrer, Schwerstarbeit für die Polizei: Am Donnerstagmorgen kam es in Baden-Württemberg zu zahlreichen Unfällen. Im Landkreis Karlsruhe und im Enzkreis wurden 51 Unfälle gezählt, die meisten davon im nördlichen Landkreis Karlsruhe. Die Bilanz bislang: sieben leichtverletzte Autofahrer und viel verbeultes Blech. Allein in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) gab es 18 Unfälle. Betroffen waren dort auch zwei Streufahrzeuge, die ins Rutschen gerieten und in Unfälle verwickelt waren. Das Revier Rastatt meldet elf, Baden-Baden fünf Winterunfälle. Im Großraum Karlsruhe, Pforzheim, Rastatt und Offenburg registrierte die Polizei insgesamt rund 130 Winterunfälle.

Die Karlsruher Verkehrsbetriebe hatten ebenfalls Probleme mit dem Winterwetter: Auf fast allen Buslinien kam es am Donnerstagmorgen zu Verspätungen und Ausfällen. Die Lage hat sich aber inzwischen wieder normalisiert. Straßen- und Stadtbahnlinien waren kaum betroffen, hieß es.

Busse und Bahnen rund um Mannheim zu spät

Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim zählten die Beamten wegen der Witterung am Donnerstag bis 12 Uhr rund 103 Unfälle. Größtenteils sei es jedoch bei Blechschäden geblieben, bei vier Unfällen sei jeweils ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt worden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von knapp 330.000 Euro. Außerdem kam es nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehrs GmbH im Bus- und Bahnverkehr witterungsbedingt, vor allem in Ludwigshafen, zu Verspätungen.

Auch in der angrenzenden Pfalz gab es aufgrund von Schneeglätte mehr als 50 Unfälle.

Blechschäden nach Glätte-Unfall: So wie hier bei Hoffenheim (Rhein-Neckar-Kreis) sah es am Donnerstagmorgen an vielen Stellen in der Region aus. SWR Niklas Maurer

Glätteunfall auf der Albhochfläche

Auf der A8 zwischen Merklingen (Alb-Donau-Kreis) und Ulm-West sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Lastwagen auf der rechten Spur zusammengestoßen. Laut Polizei war hier Glatteis die Ursache. In Richtung München gab es einen langen Stau.

Schwerer Unfall im Kreis Waldshut

Im Kreis Waldshut sorgte starker Schneefall für erhebliche Verkehrsstörungen. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen auf der B314 zwischen Stühlingen und Blumberg. Dort geriet eine 19 Jahre alte Fahrerin auf schneebedeckter Straße ins Schleudern und prallte auf ein entgegenkommendes Fahrzeug. Drei Menschen verletzten sich, die Bundesstraße musste zeitweise komplett gesperrt werden. Laut Polizei dürfte die 19-Jährige für die Witterungsverhältnisse zu schnell gefahren sein.

Warnung vor glatten Straßen

In der Region Heilbronn-Franken im Nordosten des Landes warnte die Polizei vor glatten Straßen. Seit dem Morgen haben sich mehr als 20 Unfälle mit Blechschäden ereignet, so ein Polizeisprecher.