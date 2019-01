Schneefälle haben am Wochenende auf den Straßen in Baden-Württemberg zu Unfällen geführt. Die Polizei warnt vor Schneebruch.

Dauer 01:00 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Jede Menge Blechschäden Die Ferien sind zu Ende, die Wintersport-Urlauber kehren heim. Am Samstag gestaltete sich das schwierig. Video herunterladen (2 MB | MP4 )

Nahe Oppenau (Ortenaukreis) im Schwarzwald stürzten in der Nacht zum Sonntag mehrere Bäume um und blockierten die Fahrbahn. Autos steckten fest und konnten weder vor noch zurück. Die Zufahrt zur B500 war erschwert. Auf der L94 rückte die Straßenmeisterei an. Verletzte gab es nicht.

Bei einem Autounfall auf regennasser Straße wurden nahe Angelbachtal (Rhein-Neckar-Kreis) am Samstagabend fünf junge Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Auto überschlagen. Der 18-jährige Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Mitinsassen kamen mit leichten Blessuren davon. Die B39 war nach dem Unfall stundenlang gesperrt.

Polizei warnt vor Schneebruch

Im Rems-Murr-Kreis, auf der Ostalb und im Landkreis Schwäbisch Hall zählte die Polizei bis zum Samstagmittag insgesamt mehr als 30 Unfälle, die auf Schneeglätte zurückzuführen sind. Sie warnte im gesamten Gebiet vor umstürzenden Bäumen infolge von Schneebruch.

Dichter Reiseverkehr auf der A7 und A8

Winterliche Straßenverhältnisse und dichter Reiseverkehr sorgten auf der A7 und A8 für langsamen Verkehr oder Autoschlangen. Auf der A8 stockte immer wieder der Verkehr zwischen Ulm und Merklingen (Alb-Donau-Kreis), aber auch in der Gegenrichtung zwischen dem Aichelberg und Hohenstadt (beide Kreis Göppingen). In Aalen kam es zu mehreren Glätteunfällen. Ein Mann kam von der schneebedeckten Fahrbahn ab und blieb mit seinem Auto auf dem Dach liegen. Der 42-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Langsam aber ohne viel Stau geht es am Samstagmittag auf der A8 bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) voran. SWR

Am Sonntag soll es dem Deutschen Wetterdienst zufolge nur noch im Bergland schneien. Für Baden-Württemberg sagen die Wetterexperten nasses und kaltes Wetter voraus. Vor allem in der Nacht sei deshalb mit Glätte zu rechnen, sowie mit Schneebruch. Die Deutsche Bahn warnte vorsorglich, Auswirkungen des Schneefalls auf den Zugverkehr seien nicht ausgeschlossen.

Unfälle im Kreis Tuttlingen

Dem Polizeipräsidium Tuttlingen wurden am Samstag 20 witterungsbedingte Unfälle in den Kreisen Tuttlingen, Schwarzwald-Baar, Zollernalb und Freudenstadt gemeldet. Auf der A81 rutschte bei Villingen-Schwenningen ein unbeladener Lkw in die Leitplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten war die A81 von Villingen-Schwenningen in Richtung Stuttgart voll gesperrt.

In Stuttgart kam am Samstag ein Winterdienst-Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Ampelmast. Der Schneepflug wurde dabei vom Fahrzeug abgerissen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Ampelmast stehe nun schräg.

Stauprognose des ADAC

An diesem Wochenende enden in fast allen Bundesländern die Ferien. Der ADAC rechnet auch am Sonntag mit einem starken Rückreiseverkehr. Autofahrer sollten ausreichend Zeit einplanen. Stauschwerpunkte in Baden-Württemberg sind laut den Verkehrsexperten die A5 als Nord-Süd-Verbindung, der Ballungsraum Stuttgart sowie die Dauerbaustellen auf der A6.