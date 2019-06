per Mail teilen

Überall im Land müssen sich Kunden heute wohl auf längere Wartezeiten an den Kassen und weniger Beratung einstellen. Verdi hat Einzelhandelsbeschäftigte zu Warnstreiks aufgerufen.

Ob in Heidelberg, Heilbronn, Mannheim, Metzingen, Pforzheim oder Ulm, ob bei Galeria Kaufhof, Ikea, Obi, Kaufland oder H&M: An den Kassen in Baden-Württemberg könnte es heute länger dauern. Überall im Land wollen Verkäuferinnen und Verkäufer für bessere Bezahlung protestieren.

Streikschwerpunkt soll Stuttgart sein. Alleine hier rechnet die Gewerkschaft mit etwa 700 Streikenden bei einer Demonstration und anschließenden Kundgebung am Mittag in der Innenstadt. Landesweit rechnet man mit etwa 1.200 Teilnehmern.

Am Mittwoch wird weiterverhandelt

Hintergrund sind die ins Stocken geratenen Tarifverhandlungen für die rund 490.000 Beschäftigten im baden-württembergischen Einzelhandel. Für sie fordert Verdi 6,5 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber haben 1,5 Prozent mehr Geld im ersten und eine Erhöhung um ein Prozent im zweiten Jahr geboten. Kommende Woche Mittwoch wird in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) in der dann dritten Tarif-Runde weiterverhandelt.