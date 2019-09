Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag zu Protestaktionen an den Psychiatrien und psychiatrischen Krankenhäusern im Land aufgerufen. Damit will sie auf den Personalmangel aufmerksam machen.

Dauer 1:11 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Psychiatrien am Limit: Mitarbeiter schlagen Alarm Rund 70 Mitarbeitende haben sich am Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen am bundesweiten Protesttag der Gewerkschaft Verdi beteiligt. Es geht um die künftige Personalausstattung in der Psychiatrie. Video herunterladen (3 MB | MP4)

An den insgesamt neun Landeszentren für Psychiatrie, etwa in Calw-Hirsau, Zwiefalten (Kreis Reutlingen), Emmendingen oder Weinsberg (Kreis Heilbronn) sowie am Zentrum für seelische Gesundheit in Stuttgart und an einigen Unikliniken hat es am Dienstag Protestaktionen der Beschäftigten geben. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen.

In Emmendingen kamen etwa 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums für Psychiatrie zu der Protestaktion. Rund 50 Beschäftigte des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden in Wiesloch protestieren parallel gegen zu wenig Personal.

Psychiatrie-Mitarbeiter sind unzufrieden

Verdi hatte seine Mitglieder zur Arbeitssituation und Versorgungsqualität in den Psychiatrien befragt. Das Ergebnis: Mehr als drei Viertel der Beschäftigten können sich nicht vorstellen, bis zur Rente in der Psychiatrie zu arbeiten, wenn sich an der Personalsituation nichts verbessert. Gerade in der Psychiatrie sei eine enge Betreuung für die Patienten notwendig, so Verdi. Aber durch den Personalmangel sei diese Beziehungsarbeit nicht ausreichend möglich. Ein begleiteter Ausgang etwa sei nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich.

Hinzu kämen körperliche und verbale Angriffe auf die Mitarbeiter. Am 18. September will der Gemeinsame Bundesausschuss über Vorgaben für die Personalausstattung in der Psychiatrie entscheiden.